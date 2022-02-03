Менять или нет? Почему женщины не хотят брать фамилию мужа после свадьбы, — объяснил психолог Карпачев

Переход на фамилию мужа после свадьбы традиционно символизирует единство семьи. Но время вносит свои коррективы.

В последние десятилетия количество женщин, предпочитающих оставить свою девичью фамилию, растет.

Сегодня около 30% невест не берут фамилию мужа при заключении брака. Сорок лет назад этот показатель составлял 9%.

Почему так происходит, рассказал популярный психолог Дмитрий Карпачев.

В своем Instagram он указал на причины, побуждающие женщин оставлять свою фамилию:

не хотят возиться с заменой документов;

с заменой документов; не нравится фамилия мужа;

фамилия мужа звучит неблагозвучно с именем/отчеством жены;

сила привычки;

нежелание следовать традициям.

Вместо этого муж может либо принять решение жены, либо попытаться настоять, чтобы она все-таки сменила фамилию.

Но аргумент “ты что меня не любишь?” приводить не стоит, — отмечает специалист.

По его словам, нет прямой зависимости между степенью чувств жены к мужу и ее нежеланием менять свою фамилию.

Поэтому не нужно делать из этого далекоидущих выводов.

В то же время Дмитрий Карпачев обратил внимание на результаты исследования голландских ученых, обнаруживших, что женщины, сохранившие свою девичью фамилию, чаще находят работу и получают более высокую зарплату.

А женщина, которая взяла фамилию партнера, считается более бережной и эмоциональной, а также более зависимой от мужчины. При этом менее компетентной и амбициозной по сравнению с той, которая сохранила свою фамилию.

Но давайте не будем ставить клише: брать фамилию мужа или нет — выбор, который женщина должна делать самостоятельно и осознанно, — подчеркивает психолог.

И добавляет, что давить на нее, просить и шантажировать точно не нужно.

Неосознанно разрушить отношения в паре можно не только таким способом. Возможно, ты удивишься, но одним из них есть юмор. Вот только не дружеский, которым можно поднять настроение и отвлечь своего(-ю) любимого(-ую) от неприятных мыслей, а агрессивный.

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