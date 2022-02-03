Змінювати чи ні? Чому жінки не хочуть брати прізвище чоловіка після одруження — пояснив психолог Карпачов

Перехід на прізвище чоловіка після весілля традиційно символізує спільність родини. Та час вносить свої корективи.

В останні десятиліття кількість жінок, які вважають за краще залишити своє дівоче прізвище, зростає.

Нині близько 30% наречених не беруть прізвище чоловіка під час укладання шлюбу. Сорок років тому цей показник становив 9%.

Чому так відбувається, розповів популярний психолог Дмитро Карпачов.

Зокрема, у своєму Instagram він вказав на причини, які спонукають жінок залишати своє прізвище:

не хочуть клопоту із заміною документів;

не подобається прізвище чоловіка;

прізвище чоловіка звучить немилозвучно з ім’ям/по батькові дружини;

сила звички;

небажання слідувати традиції.

Натомість чоловік може або змиритися з рішенням дружини, або спробувати наполягти, щоб вона все-таки змінила прізвище.

Утім, аргумент “ти що мене не любиш?” наводити не варто, — зазначає фахівець.

За його словами, немає прямої залежності між рівнем почуттів дружини до чоловіка та її небажанням змінювати своє прізвище.

Тож не потрібно робити з цього далекосяжних висновків.

Водночас Дмитро Карпачов звернув увагу на результати дослідження голландських вчених, які виявили, що жінки, які зберегли своє дівоче прізвище, частіше знаходять роботу та отримують вищу зарплату.

А жінка, яка взяла прізвище партнера, вважається більш дбайливою та емоційною, а також більш залежною від чоловіка. При цьому менш компетентною та амбітною, якщо порівняти з тією, яка зберегла своє прізвище.

Але давайте не будемо ставити кліше: брати прізвище чоловіка чи ні — вибір, який жінка має робити самостійно й усвідомлено, — наголошує психолог.

І додає, що тиснути на неї, просити та шантажувати точно не потрібно.

Ненароком зруйнувати взаємини у парі можна не лише у такий спосіб. Можливо, ти здивуєшся, але одним із них є гумор. От лише не доброзичливий, яким можна підняти настрій та відволікти свого(-ю) коханого(-у) від неприємних думок, а агресивний.

Тоді, коли жарти радше нагадують болючі уколи, що ранять у найслабші місця. Цікаво? Тоді читай, як прихована агресія руйнує стосунки.