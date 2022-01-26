Жарти бувають різними: як прихована агресія руйнує стосунки

Існує певний тип людей, які вважають своїм обов’язком відповісти на будь-яку фразу агресивним жартом. Щоб уникнути відповідальності, людина одразу вдається до захисту, мовляв, це ж просто жарт, нема на що ображатися.

Психологиня Олена Архипова розповіла, що насправді криється за такими “безневинними” жартами та чому на них треба реагувати.

Якось до мене по допомогу звернулася жінка, чоловік якої часто піджартовував над нею. За її словами, він завжди сміявся з її зовнішності, відповідав на її фрази з ноткою приниження, а вона ображалася.

Написала про це Олена Архипова у своєму Instagram.

Особливо прикро, коли неприємні слова чуєш від найближчої людини. Проте її чоловік на образи відповідав: “Та на що ти ображаєшся? Я ж просто жартую! Ти ж знаєш, що я дуже весела людина!”

Звичайно, після такої відмовки жінка була готова повірити, що, можливо, вона справді надто зациклена на його жартах.

Що означає агресивний гумор

За такими неприємними жартами зазвичай ховається агресія.

Все, що вас ображає, будь-який жарт, спрямований проти вас — це певний вид агресії, — зазначає психологиня.

Люди цінують почуття гумору іноді навіть більше за інтелект чи зовнішність. Ми схильні асоціювати добре почуття гумору зі щастям, впевненістю у собі та здоровим поглядом на життя.

Але, як показує моя психологічна практика, веселощі не обов’язково є показником хороших соціальних навичок і стабільного психологічного здоров’я.

Гумор може допомогти впоратися з життєвими ситуаціями, але водночас стати руйнівною зброєю для вас і вашого партнера.

Агресивний тип гумору використовується для критики та маніпулювання іншими за допомогою сарказму та глузувань.

Жарти — соціально прийнятний спосіб проявити агресію і мати кращий вигляд на фоні своєї половинки.

Приклад агресивного гумору

Жінка їде з чоловіком в авто. Чоловік різко зупиняється і каже жінці: “Виходь з авто, від тебе погано пахне!” На здивоване обличчя коханої він продовжує “випихати” її з машини з серйозним виглядом. Тільки тоді, коли чоловік побачить, що дружина вже на межі сліз/істерики/образи, він зупиниться і скаже: “Я пожартував, чого ти!”

Якщо ви самі агресивний жартівник

Мабуть, кожен хоч раз у житті був об’єктом уїдливих коментарів та зауважень. Не треба пояснювати, як це образливо та гірко.

Попри зовнішню усмішку, такі люди почуваються пригніченими.

Але якщо ви самі щойно зрозуміли, що частенько виступаєте в ролі агресивного жартівника, то запитайте себе: “Що я відчуватиму, коли поділюся чимось про своє життя і партнер відповість мені з глузуванням та сарказмом?”

Якщо ви хочете покращити свої стосунки з коханим/-ою та стати щасливішими, то краще перестати використовувати агресивний гумор.

Цей вид жартів — насправді ворожість, замаскована під гумор.

Тому пом’якшіть сарказм і натомість попрацюйте над дотепністю, яка зазвичай позбавлена ​​ворожості.

Агресивно жартувати легше, ніж відповідати дотепно. Дотепні заяви зазвичай є відповіддю на марні зауваження або поведінку, і їхня ціль полягає в тому, щоб прояснити проблему, підкресливши її абсурдність.

Наостанок, не соромтеся говорити злісним жартівникам, що вам не подобаються їхні саркастичні коментарі. Бережіть своє психологічне здоров’я!

А якщо вам не комфортно у взаєминах зі своїм партнером і ви ухвалили для себе рішення вийти з них, радимо прочитати, як правильно завершувати стосунки, щоб порозумітися з людиною і не стати одне для одного чужими, понад те — затятими ворогами.