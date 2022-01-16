Твої стосунки переживають кризу? Психолог розповідає, як її подолати

Якщо ти перебуваєш у стосунках з людиною тривалий час, вони вже не такі пристрасні. З часом перестаєш відчувати трепет, ті самі “метелики в животі”. У такі періоди найчастіше починається криза у стосунках.
Це не міф, і тут варто проявити обережність, щоб ненароком не зруйнувати те, що так довго будували.
На своїй сторінці в Instagram психологиня Юлія Медвєдєва розповідає про те, які є кризи в стосунках та як їх пережити.
Пари зіштовхуються з кризою, коли ситуація змінюється, а партнери продовжують взаємодіяти звичним чином.
Пари зіштовхуються з кризою, коли ситуація змінюється, а партнери продовжують взаємодіяти звичним чином.
— Наприклад, у сім’ї з’явилася дитина, весь побут та догляд за дитиною звалюється на жінку, а чоловік продовжує вимагати до себе такої ж уваги, як і раніше.
За словами психологині, можна виділити такі періоди кризи:
Тепер детальніше про кожен період.
Створення сім’ї починається з моменту, коли пара починає вести спільний побут. Проблеми виникають не через шкарпетки, розкидані по квартирі, а через традиції, правила, розпорядок, які кожен із нас виносить із батьківської родини.
Тут у пари можуть виникнути непорозуміння, тож дуже важливо вміти домовлятися.
Цей період часто пов’язують із появою дитини, адже діти порушують звичний спосіб життя сім’ї: з’являються нові обов’язки, ревнощі, образи, відсутність допомоги та непорозуміння.
У цей період починає згасати вся романтика та пристрасть у стосунках. Ми перестаємо цікавитись партнером, його переживаннями, захопленнями.
Фраза “побут з’їдає” найкраще описує цей період.
Інші кризи пов’язані з особистісними кризами середніх років і так званим спустошенням гнізда.
Часто, проживши 15–20 років разом, люди помічають, що стали одне одному чужими й нічого, крім дітей, їх не пов’язувало.
Насамперед важливо мати власне життя поза сім’єю: друзів, хобі, улюблену роботу.
Насамперед важливо мати власне життя поза сім’єю: друзів, хобі, улюблену роботу.
— По-друге, відмовитися від ілюзії, що знаєте людину, з якою живете, навіть якщо прожили 10-20 років разом. Щоразу пізнаючи одне одного по-новому, ви не застрягнете в трясовині сімейного життя і побуті. І, звичайно ж, навчитися розмовляти й домовлятися – це основа взаємодії та взаєморозуміння у парі, — радить Юлія Медвєдєва.
Але, якщо ти не впевнений(-на), що твої стосунки зможуть пережити цю кризу, то варто їх завершувати. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно завершувати стосунки.