Твої стосунки переживають кризу? Психолог розповідає, як її подолати

Якщо ти перебуваєш у стосунках з людиною тривалий час, вони вже не такі пристрасні. З часом перестаєш відчувати трепет, ті самі “метелики в животі”. У такі періоди найчастіше починається криза у стосунках.

Це не міф, і тут варто проявити обережність, щоб ненароком не зруйнувати те, що так довго будували.

На своїй сторінці в Instagram психологиня Юлія Медвєдєва розповідає про те, які є кризи в стосунках та як їх пережити.

Пари зіштовхуються з кризою, коли ситуація змінюється, а партнери продовжують взаємодіяти звичним чином.

— Наприклад, у сім’ї з’явилася дитина, весь побут та догляд за дитиною звалюється на жінку, а чоловік продовжує вимагати до себе такої ж уваги, як і раніше.

За словами психологині, можна виділити такі періоди кризи:

криза початку сімейного життя;

3–5 років;

7 років спільного життя;

10 років;

13 років та 23 роки.

Тепер детальніше про кожен період.

Криза початку сімейного життя

Створення сім’ї починається з моменту, коли пара починає вести спільний побут. Проблеми виникають не через шкарпетки, розкидані по квартирі, а через традиції, правила, розпорядок, які кожен із нас виносить із батьківської родини.

Тут у пари можуть виникнути непорозуміння, тож дуже важливо вміти домовлятися.

Криза 3 років стосунків

Цей період часто пов’язують із появою дитини, адже діти порушують звичний спосіб життя сім’ї: з’являються нові обов’язки, ревнощі, образи, відсутність допомоги та непорозуміння.

Криза 5–7 років сімейного життя

У цей період починає згасати вся романтика та пристрасть у стосунках. Ми перестаємо цікавитись партнером, його переживаннями, захопленнями.

Фраза “побут з’їдає” найкраще описує цей період.

Подальші кризи

Інші кризи пов’язані з особистісними кризами середніх років і так званим спустошенням гнізда.

Часто, проживши 15–20 років разом, люди помічають, що стали одне одному чужими й нічого, крім дітей, їх не пов’язувало.

Як долати ці кризи?

Насамперед важливо мати власне життя поза сім’єю: друзів, хобі, улюблену роботу.

— По-друге, відмовитися від ілюзії, що знаєте людину, з якою живете, навіть якщо прожили 10-20 років разом. Щоразу пізнаючи одне одного по-новому, ви не застрягнете в трясовині сімейного життя і побуті. І, звичайно ж, навчитися розмовляти й домовлятися – це основа взаємодії та взаєморозуміння у парі, — радить Юлія Медвєдєва.

Але, якщо ти не впевнений(-на), що твої стосунки зможуть пережити цю кризу, то варто їх завершувати. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно завершувати стосунки.