Твои отношения переживают кризис? Психолог рассказывает, как его преодолеть

Если ты находишься в отношениях с человеком долгое время, в них уже нет былой страсти. Со временем перестаешь ощущать трепет, те самые “бабочки в животе”. В такие периоды чаще всего начинается кризис в отношениях.

Это не миф, и здесь стоит проявить осторожность, чтобы случайно не разрушить то, что так долго строили.

На своей странице в Instagram психолог Юлия Медведева рассказывает о том, какие существуют кризисы в отношениях и как их пережить.

Пары сталкиваются с кризисом, когда ситуация меняется, а партнеры продолжают взаимодействовать обычным образом.

— К примеру, в семье появился ребенок, весь быт и уход за ребенком сваливается на женщину, а мужчина продолжает требовать к себе такого же внимания, как и раньше.

По словам психолога, можно выделить следующие периоды кризиса:

кризис начала семейной жизни;

3–5 лет;

7 лет совместной жизни;

10 лет;

13 лет и 23 года.

Теперь подробнее о каждом периоде.

Кризис начала семейной жизни

Создание семьи начинается с момента, когда пара начинает вести общий быт.

Проблемы возникают не из-за носков, разбросанных по квартире, а из-за традиций, правил, режима, которые каждый из нас выносит из родительской семьи.

Здесь в паре могут возникнуть недоразумения, поэтому очень важно уметь договариваться.

Кризис 3 лет отношений

Этот период часто связан с появлением ребенка, ведь дети нарушают привычный образ жизни семьи: появляются новые обязанности, ревность, обиды, отсутствие помощи и недоразумения.

Кризис 5–7 лет семейной жизни

В этот период начинает угасать вся романтика и страсть в отношениях. Мы перестаем интересоваться партнером, его переживаниями, увлечениями.

Фраза “быт съедает” лучше всего описывает этот период.

Последующие кризисы

Остальные кризисы связаны с личностными кризисами средних лет и так называемым опустошением гнезда.

Часто, прожив 15–20 лет вместе, люди замечают, что стали друг другу чужими и ничего кроме детей их не связывало.

Как преодолеть эти кризисы?

В первую очередь важно иметь собственную жизнь вне семьи: друзей, хобби, любимую работу.

— Во-вторых, отказаться от иллюзии, что знаете человека, с которым живете, даже если прожили 10–20 лет вместе. Каждый раз узнавая друг друга по-новому, вы не застрянете в болоте семейной жизни и быту.

И, конечно же, научиться разговаривать и договариваться – это основа взаимодействия и взаимопонимания в паре, — советует Юлия Медведева.

Но если ты не уверен(-а), что твои отношения смогут пережить этот кризис, то нужно их завершать. Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно завершать отношения.