Більше не “ми”: як правильно завершувати стосунки — розповідає психолог

Життя непередбачуване. Ще учора ви раділи митям, прожитим зі своїм партнером, а сьогодні приймаєте рішення вийти зі стосунків. Для більшості пар це болісний досвід. Адже позаду лишається важлива частина “колишнього” життя і людина, яка раніше була найдорожчою, з-поміж усіх.

З погляду психології, розривати довгострокові стосунки ще важче, оскільки з кожним роком особистості партнерів перемішуються дедалі більше.

Про те, як правильно завершувати стосунки, щоб порозумітися з партнером і не стати один для одного “чужими” людьми, понад те — затятими ворогами, у своєму Instagram розповіла психологиня Юлія Мєдведєва.

Насамперед вона зауважує: “Універсальної інструкції щодо правильного завершення стосунків не існує, лише рекомендації”. Отож ділимося ними.

Визнайте, що стосунки себе вичерпали

Відтепер між вами недостатньо “точок дотику”.

Хтось із вас дуже стрімко зробив крок уперед в інтелектуальному, психологічному фінансовому, емоційному розвитку, а хтось застряг на одному місці.

Подякуйте за досвід

Ставтеся до себе та свого партнера з повагою. Якщо вам боляче, прикро, якщо відчуваєте злість — зробіть паузу. Вам потрібен час, щоб розібратися зі своїми почуттями та емоціями.

Криками, істериками, переходом на особистості, чи взаємними звинуваченнями справі не допоможеш.

Окресліть причину розлучення

Це потрібно для того, щоб уникнути домислів та недомовок.

Ваші аргументи, чому стосунки варто завершити, мають бути сформульовані чітко та зрозуміло.

Не звинувачуйте партнера!

Ваш колишній партнер — людина, яку ви колись любили, щасливо проводили з нею час.

Як би не склалися ваші стосунки, зберігайте повагу, вдячність та дорослу зрілу позицію. Це завжди мудре та гідне рішення.

Заздалегідь підготуйтеся до вирішальної розмови

Обміркуйте, що саме ви хочете сказати.

Чітко пропишіть певні фрази, аргументи та факти щодо вашого рішення. Це додасть вам упевненості.

Не “занурюйтесь” у спогади

Уникайте спогадів про перші побачення, романтичні прогулянки, спільні подорожі. Кожен із нас «зберігає» у пам’яті такі щемкі моменти, але про них краще не згадувати.

Адже розгойдування емоцій може похитнути вашу стійкість в ухваленні доленосного рішення.

Поговоріть із дітьми

Коли у пари є діти, наступний крок — це розмова з ними. Тут важливо не втягувати дитину у дорослі стосунки й не перекладати відповідальність за своє рішення розлучитися.

І, звичайно ж, у жодному разі не маніпулювати дитиною. Найкраще сказати, що рішення вже ухвалено, але на ваші почуття до неї це не вплине. Попри розлучення мами з татом, ви залишитеся для неї люблячими батьками.

Якщо нині ти перебуваєш на розпутті та стоїш за крок до завершення стосунків, радимо почитати, що робити, коли твої стосунки переживають кризу.