Больше не “мы”: психолог рассказал, как правильно закончить отношения

Жизнь непредсказуема. Еще вчера вы радовались мгновениям, прожитым со своим партнером, а сегодня решаете выйти из отношений. Для большинства пар это болезненный опыт. Ведь позади остается важная часть «бывшей» жизни и человек, который раньше был дороже всех.
С точки зрения психологии, разрывать долгосрочные отношения еще труднее, поскольку с каждым годом личности партнеров перемешиваются все больше.
О том, как правильно закончить отношения, чтобы найти общий язык с партнером и не стать друг для друга «чужими» людьми, более того — ярыми врагами, в своем Instagram рассказала психолог Юлия Медведева.
В первую очередь она отмечает: “Универсальной инструкции по правильному завершению отношений не существует, только рекомендации”. Итак, делимся ими.
Теперь между вами недостаточно “точек прикосновения”.
Кто-то из вас очень стремительно шагнул вперед в интеллектуальном, психологическом финансовом, эмоциональном развитии, а кто-то застрял на одном месте.
Относитесь к себе и своему партнеру с уважением. Если вам больно, досадно, если чувствуете злобу – сделайте паузу.
Вам нужно время, чтобы разобраться со своими чувствами и эмоциями. Криками, истериками, переходом на личности или взаимными обвинениями делу не поможешь.
Это нужно для того, чтобы избежать домыслов и недомолвок.
Ваши аргументы — почему отношения следует завершить, должны быть сформулированы четко и понятно.
Ваш бывший партнер — это человек, которого вы когда-то любили, счастливо проводили с ним время.
Как бы не сложились ваши отношения, сохраняйте уважение, благодарность и взрослую зрелую позицию.
Это всегда про мудрость и достоинство.
Обдумайте, что именно вы хотите сказать, конкретно пропишите определённые фразы, аргументы и факты относительно вашего решения.
Это придаст вам уверенность.
Избегайте воспоминаний о первых свиданиях, романтических прогулках, совместных путешествиях.
Каждый из нас «хранит» в памяти такие щемящие воспоминания, но о них лучше не вспоминать.
Поскольку раскачивание эмоций может пошатнуть вашу стойкость в принятии судьбоносного решения.
Когда у пары есть дети, следующий шаг — это разговор с ними. Здесь важно не втягивать ребёнка во взрослые отношения и не перекладывать ответственность за решение расстаться.
И, конечно же, ни в коем случае не манипулировать ребёнком. Лучше сказать, что решение уже принято, но на ваши чувства это не повлияет.
Несмотря на развод мамы с папой, вы останетесь для него любящими родителями.
Если сейчас ты находишься на распутье и стоишь в шаге от завершения отношений, советуем почитать, что делать, когда твои отношения переживают кризис.