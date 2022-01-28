Больше не “мы”: психолог рассказал, как правильно закончить отношения

Жизнь непредсказуема. Еще вчера вы радовались мгновениям, прожитым со своим партнером, а сегодня решаете выйти из отношений. Для большинства пар это болезненный опыт. Ведь позади остается важная часть «бывшей» жизни и человек, который раньше был дороже всех.

С точки зрения психологии, разрывать долгосрочные отношения еще труднее, поскольку с каждым годом личности партнеров перемешиваются все больше.

О том, как правильно закончить отношения, чтобы найти общий язык с партнером и не стать друг для друга «чужими» людьми, более того — ярыми врагами, в своем Instagram рассказала психолог Юлия Медведева.

В первую очередь она отмечает: “Универсальной инструкции по правильному завершению отношений не существует, только рекомендации”. Итак, делимся ими.

Признайте, что отношения себя исчерпали

Теперь между вами недостаточно “точек прикосновения”.

Кто-то из вас очень стремительно шагнул вперед в интеллектуальном, психологическом финансовом, эмоциональном развитии, а кто-то застрял на одном месте.

Поблагодарите за опыт

Относитесь к себе и своему партнеру с уважением. Если вам больно, досадно, если чувствуете злобу – сделайте паузу.

Вам нужно время, чтобы разобраться со своими чувствами и эмоциями. Криками, истериками, переходом на личности или взаимными обвинениями делу не поможешь.

Определите причину развода

Это нужно для того, чтобы избежать домыслов и недомолвок.

Ваши аргументы — почему отношения следует завершить, должны быть сформулированы четко и понятно.

Не обвиняйте партнера!

Ваш бывший партнер — это человек, которого вы когда-то любили, счастливо проводили с ним время.

Как бы не сложились ваши отношения, сохраняйте уважение, благодарность и взрослую зрелую позицию.

Это всегда про мудрость и достоинство.

Заранее подготовьтесь к решающему разговору

Обдумайте, что именно вы хотите сказать, конкретно пропишите определённые фразы, аргументы и факты относительно вашего решения.

Это придаст вам уверенность.

Не «погружайтесь» в воспоминания

Избегайте воспоминаний о первых свиданиях, романтических прогулках, совместных путешествиях.

Каждый из нас «хранит» в памяти такие щемящие воспоминания, но о них лучше не вспоминать.

Поскольку раскачивание эмоций может пошатнуть вашу стойкость в принятии судьбоносного решения.

Поговорите с детьми

Когда у пары есть дети, следующий шаг — это разговор с ними. Здесь важно не втягивать ребёнка во взрослые отношения и не перекладывать ответственность за решение расстаться.

И, конечно же, ни в коем случае не манипулировать ребёнком. Лучше сказать, что решение уже принято, но на ваши чувства это не повлияет.

Несмотря на развод мамы с папой, вы останетесь для него любящими родителями.

Если сейчас ты находишься на распутье и стоишь в шаге от завершения отношений, советуем почитать, что делать, когда твои отношения переживают кризис.