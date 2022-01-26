Шутки бывают разными: как скрытая агрессия разрушает отношения

Существует определенный тип людей, которые считают своим долгом ответить на любую фразу агрессивной шуткой. Чтобы избежать ответственности, человек сразу прибегает к защите, мол, это просто шутка, не на что обижаться.

Психолог Елена Архипова рассказала, что на самом деле кроется за такими “невинными” шутками и почему на них нужно реагировать.

Однажды ко мне за помощью обратилась женщина, мужчина которой часто прикалывался над ней. По ее словам, он всегда смеялся над ее внешностью, отвечал на ее фразы с ноткой унижения, а она обижалась.

Написала об этом Елена Архипова в своем Instagram.

Особенно досадно, когда неприятные слова слышишь от самого близкого человека. Однако ее муж на обиды отвечал: “Да на что ты обижаешься? Я же просто шучу! Ты же знаешь, что я очень веселый человек!”

Конечно, после такой отговорки женщина была готова поверить, что, возможно, она слишком зациклена на его шутках.

Что означает агрессивный юмор

За такими неприятными шутками обычно скрывается агрессия.

Все, что вас оскорбляет, любая шутка, направленная против вас — это определенный вид агрессии, — отмечает психолог.

Люди ценят чувство юмора иногда даже больше, чем интеллект или внешность. Мы склонны ассоциировать хорошее чувство юмора со счастьем, уверенностью в себе и здоровым взглядом на жизнь.

Но, как показывает моя психологическая практика, веселье не обязательно является показателем хороших социальных навыков и стабильного психологического здоровья.

Юмор может помочь справиться с жизненными ситуациями, но вместе с тем стать разрушительным оружием для вас и вашего партнера.

Агрессивный тип юмора используется для критики и манипулирования с помощью сарказма и насмешек.

Шутки — социально приемлемый способ проявить агрессию и лучше выглядеть на фоне своей половинки.

Пример агрессивного юмора

Женщина едет с мужчиной в машине. Мужчина резко останавливается и говорит женщине: “Выходи из авто, от тебя плохо пахнет!” На изумленное лицо любимой он продолжает “выпихивать” ее из машины с серьезным видом.

Только тогда, когда муж увидит, что жена уже на грани слез/истерики/оскорбления, он остановится и скажет: “Я пошутил, чего ты!”

Если вы сами агрессивный шутник

Пожалуй, каждый хоть раз в жизни был объектом язвительных комментариев и замечаний. Не нужно объяснять, как это обидно и горько.

Несмотря на внешнюю улыбку, такие люди чувствуют себя подавленными.

Но если вы сами только что поняли, что частенько выступаете в роли агрессивного шутника, то спросите себя: “Что я буду чувствовать, когда поделюсь чем-то о своей жизни и партнер ответит мне с насмешкой и сарказмом?”

Если вы хотите улучшить свои отношения с любимыми и стать счастливее, то лучше перестать использовать агрессивный юмор.

Этот вид шуток — на самом деле враждебность, замаскированная под юмор.

Поэтому смягчите сарказм и вместо этого поработайте над остроумием, которое обычно лишено враждебности.

Агрессивно шутить легче, чем отвечать остроумно. Остроумные заявления обычно являются ответом на бесполезные замечания или поведение, и их цель состоит в том, чтобы прояснить проблему, подчеркнув ее абсурдность.

Напоследок, не стесняйтесь говорить злобным шутникам, что вам не нравятся их саркастические комментарии. Берегите свое психологическое здоровье!

А если вам не комфортно в отношениях со своим партнером и вы приняли для себя решение выйти из них, советуем прочитать, как правильно заканчивать отношения, чтобы найти общий язык с человеком и не стать друг для друга чужими, более того — ярыми врагами.