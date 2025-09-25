Полтавець взяв по батькові від мами: що дозволяє закон про зміну імені

На Полтавщині чоловік змінив своє по батькові з Фаритович на Людмилович, взявши його від імені матері.

Цей незвичний випадок став одним із найцікавіших серед 838 офіційно зареєстрованих змін імені за вісім місяців 2025 року.

Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Право на зміну імені в Україні

Згідно з українським законодавством, будь-яка повнолітня особа, яка досягла 16-річного віку, має право на власний розсуд змінювати своє прізвище, ім’я чи по батькові.

Для підлітків у віці від 14 до 16 років процедура також доступна, але лише за згодою батьків або опікунів.

Відмови та цікаві приклади

Міністерство юстиції зазначає, що у зміні імені можуть відмовити у таких випадках:

Наявність відкритого кримінального провадження або адміністративного нагляду.

Непогашена чи незнята судимість.

Розшук заявника іноземними правоохоронними органами.

Надання неправдивих даних.

Крім випадку з полтавчанином, відомство зафіксувало й інші цікаві зміни.

Наприклад, на Харківщині Діана тепер іменується Айзою, а Олег — Інарі. На Чернігівщині Іван став Арті, а Ірина — Ією. У Сумській області Вадим змінив ім’я на Вадімас, а Лаура — на Ларису.

Ці випадки підтверджують, що в Україні є великий попит на зміну імені, а процедура залишається доступною для тих, хто бажає змінити свої персональні дані.