День покупок від Українських вертольотів: як діти героїв втілили свої маленькі мрії

Працівники авіакомпанії Українські вертольоти вручили дітям Полтавщини подарункові сертифікати. Малеча бере участь в благодійній платформі Дітям наших Захисників.

Вікторія, Ростислав, Владислав та Данило отримали можливість витратити в Епіцентрі по 10 тисяч гривень. Для дітей це стало сюрпризом, тож спочатку ніхто з них не знав, що хоче купити.

Але згодом діти з опікунами та працівниками авіакомпанії відправилися на прогулянку рядами торгівельного центру й одразу визначились із бажаннями.

Як діти захисників витратили гроші та що говорять про подарунок

Голова Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти та один зі співзасновників благодійної платформи Дітям наших Захисників Володимир Ткаченко зауважив, що під час спілкування з військовими чують одне: для них дуже важливо знати про підтримку родин їхніх загиблих побратимів.

Хлопцям так само важливо знати, що якщо з ними, не дай Боже, щось трапиться, то їхні діти теж не лишаться сам на сам із втратою.

Саме тому компанія ініціювала всеукраїнську благодійну платформу Дітям наших Захисників. Зараз у ній беруть участь вже понад 80 різних компаній та небайдужих людей, які щомісяця підтримують понад 250 дітей-сиріт.

Подібні зустрічі з дітьми, яку організували працівники авіакомпанії спільно з Полтавською військовою адміністрацією — це не просто допомога. Це сигнал для дітей та опікунів, що про них пам’ятають, бачать та підтримують.

Ростислав вже давно придивлявся на фірмові кросівки та навіть міряв їх у рідному місті. А коли побачив їх у Полтаві, то, не вагаючись, поклав до візка для покупок. Усі перепитували, чи точно це його розмір, на що хлопець ствердно відповів та поїхав здійснювати покупку мрії.

У кошику Вікторії опинився Lego-котик, який їй дуже нагадав домашнього улюбленця — такий самий чорно-білий. А ще дівчина любить малювати, тому вибрала товари для образотворчого мистецтва і зупинилась на великому наборі двосторонніх маркерів.

Даня вибрав боксерські рукавиці улюбленого кольору та перший в житті домашній турнік. А Влад придбав одразу кілька конструкторів, які завжди хотів, бо любить їх складати.

“Надзвичайно важливо, щоб у сучасних умовах, коли наша країна в війні, щоб соціально відповідальний бізнес надавав підтримку родинам, які постраждали від військової агресії. Найбільше це стосується тих діток, які втратили обох батьків”, — заявила Віта Рекотова, заступниця начальника Управління — начальник відділу з питань соціального захисту ветеранів та членів їх сімей Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської ОВА.

Щиро дякую, що за ініціативи авіакомпанії Українські вертольоти було створено всеукраїнську благодійну платформу Дітям наших Захисників, — сказала чиновниця.

Вона також запросила бізнес Полтавщини доєднатись до проекту, який адресно підтримує дітей-сиріт героїв. Зробити це можна, заповнивши анкету на сайті благодійної платформи.

Проект реалізується авіакомпанією Українські вертольоти у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей, Міжнародною торговою палатою — ICC Ukraine.

