У Миргородському районі Полтавської області правоохоронці затримали та повідомили про підозру 35-річному чоловіку, якого звинувачують у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи дитини.

Приводом для початку розслідування став факт госпіталізації та подальших пологів 12-річної мешканки району, яка у березні 2026 року народила доньку.

Про появу дитини у малолітньої пацієнтки медичні працівники невідкладно поінформували органи правопорядку, що дозволило оперативно встановити обставини події та особу ймовірного зловмисника.

Зґвалтування 11-річної дитини: на Полтавщині заарештовано підозрюваного

Слідством було встановлено, що злочин стався ще у 2025 році, коли потерпілій було лише 11 років. Під час перебування дівчинки в гостях у знайомого чоловік, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її.

Через глибоку психологічну травму та страх дитина тривалий час приховувала факт насильства навіть від найближчих родичів, включно з матір’ю. Про зґвалтування стало відомо лише після того, як приховати наслідки скоєного стало фізично неможливо.

Наразі затриманому офіційно повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, згідно з частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Як повідомив керівник Миргородської окружної прокуратури Антон Чорнорук, сторона обвинувачення наполягала на винятковому запобіжному заході з огляду на тяжкість скоєного та вік потерпілої.

Суд задовольнив клопотання ювенальних прокурорів, обравши підозрюваному тримання під вартою. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Миргородського районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Правоохоронці наголошують на важливості дотримання принципу презумпції невинуватості: згідно зі статтею 62 Конституції України, остаточну крапку у справі має поставити обвинувальний вирок суду після повного доведення провини особи в законному порядку.

