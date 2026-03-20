В Миргородском районе Полтавской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении 35-летнему мужчине, обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления против половой свободы ребенка.

Поводом к началу расследования стал факт госпитализации и последующих родов 12-летней жительницы района, которая в марте 2026 года родила дочь.

О появлении ребенка у малолетней пациентки медицинские работники безотлагательно проинформировали органы правопорядка, что позволило оперативно установить обстоятельства происшествия и личность предполагаемого злоумышленника.

Следствием было установлено, что преступление произошло еще в 2025 году, когда потерпевшей было всего 11 лет. Во время пребывания девочки в гостях у знакомого мужчина, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

Из-за глубокой психологической травмы и страха ребенок долго скрывал факт насилия даже от ближайших родственников, включая матерь. Об изнасиловании стало известно только после того, как скрыть последствия содеянного физически невозможно.

В настоящее время задержанный официально уведомлен о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, согласно части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил руководитель Миргородской окружной прокуратуры Антон Чернорук, сторона обвинения настаивала на исключительном мере пресечения, учитывая тяжесть совершенного и возраст потерпевшей.

Суд удовлетворил ходатайство ювенальных прокуроров, избрав подозреваемому заключение под стражу. Досудебное расследование продолжается, его осуществляют следователи Миргородского районного отдела полиции при процессуальном руководстве прокуратуры.

Правоохранители отмечают важность соблюдения принципа презумпции невиновности: согласно статье 62 Конституции Украины, окончательную точку по делу должен поставить обвинительный приговор суда после полного доказывания вины лица в законном порядке.

Раньше мы писали, сколько девушек в мире испытывали сексуальное насилие — читай в материале потрясающие результаты исследования.

