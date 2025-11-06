Системно підтримувати: авіакомпанія Українські вертольоти знову допомагає KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третього армійського корпусу

Вже вдруге цієї осені авіакомпанія Українські вертольоти передає допомогу окремому полку безпілотних систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третього армійського корпусу на Харківщині.

Для колективу така підтримка наших воїнів стала справжньою філософією та частиною щоденної роботи. Усе необхідне майно закупили відповідно до запиту, що надійшов керівнику авіакомпанії Володимиру Ткаченку.

Як Українські вертольоти вже вдруге допомагають Третьому армійському корпусу

Начальник штабу — заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третього армійського корпусу Євгеній Єременко (Тічер) розповідає, що елементи живлення, які передала компанія, покращать роботу на пультах управління військами.

— Антени до комплексів РЕБ, які ще й з додатковими елементами живлення, з інверторними засобами, які можуть конвертувати сонячну енергію в електроенергію, яка нам потрібна. По суті, ці всі засоби будуть нам допомагати нищити ворога.

Без цих засобів не будуть збережені життя наших бійців, буде нездійснення логістики, не буде проведено ротації. Хоч ці всі засоби є допоміжними, але — невід’ємними.

Колектив авіакомпанії регулярно підтримує українських військових, хоча свій внесок у посилення обороноздатності України зробив значно раніше — ще з 2009 року.

З лютого 2022 року Українські вертольоти передали 32 військовим частинам майна на суму понад 212 млн грн. Це й автомобілі, й інтерактивні столи для планування операцій, і велика кількість дронів, енергетичне й інше обладнання.

Голова Ради директорів авіакомпанії Володимир Ткаченко впевнений: якщо віриш у перемогу, то працюєш на неї.

— Зараз ти — або на фронті, або для фронту. Вибір лише такий. У нас багато працівників авіакомпанії ухвалили особисте рішення мобілізуватись. А всі разом на зібранні трудового колективу ми вирішили витрачати частину наших зарплат і частину прибутків на допомогу бойовим підрозділам.

За його словами, саме завдяки захисту Сил оборони ми маємо можливість жити й працювати.

Бо тільки разом ми — і тил, і фронт — є тією Україною, яка зможе здолати всіх ворогів. Допомагали, допомагаємо і будемо це робити аж до перемоги.

Підтримка Збройних сил — це частина щоденної діяльності авіакомпанії. А над закупівлею різного обладнання, техніки чи транспорту щодня працюють майже всі структурні підрозділи.

— Вся нація, вся країна повинна розуміти, що ми маємо воювати одним цілим і єдиним організмом. Якщо війська здійснюють бойові завдання, то тил забезпечення має підтримувати ці війська. І ця підтримка повинна бути постійною, — підсумовує Тічер.

Крім підтримки війська, Українські вертольоти мають ще два напрями благодійної допомоги: підтримка реабілітації ветеранів та адресна допомога родинам загиблих захисників.

За останні два з половиною роки на гуманітарні напрями спрямували понад 97 млн грн. Зокрема, авіакомпанія розвиває всеукраїнську благодійну платформу Дітям наших Захисників, яка щомісячно опікується 41 дитиною-сиротою військових.

А раніше ми розповідали, як компанія допомогла дітям героїв втілити свої маленькі мрії.

