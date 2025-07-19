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Шахраї на платформі Meta: як уникнути пасток, що обіцяють легкі гроші

Марія Дзюба, редакторка сайту 19 Липня 2025, 18:00
Шахраї на платформі Meta: як уникнути пасток, що обіцяють легкі гроші
Фото Pexels

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