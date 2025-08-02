Фейковая Дія: как не отдать свои деньги мошенникам

Мир онлайн-мошенничества перестал быть примитивным разводом. Сегодня это настоящие технологические айсберги, скрывающие под водой сложные, изощренные схемы, построенные на глубоком понимании психологии и поведения пользователей.

О самых коварных ловушках и тонкостях современной кибератаки Фокусу рассказала юрист Марина Кузьменко.

Как мошенники охотятся за доверием

— Самое опасное в этом процессе — это скорость и гибкость, с которой злоумышленники адаптируются к новым условиям, — подчеркивает госпожа Кузьменко.

Мошенники, словно хамелеоны, меняют тактику в зависимости от общественных событий, законодательных изменений или модных трендов. Именно эта мгновенная адаптивность делает их почти невидимыми для рядового пользователя, затягивая в сети неожиданно и безжалостно. Под прицелом оказывается каждый — от школьника до пенсионера.

Любой человек, использующий гаджеты или онлайн-сервисы, является потенциальной жертвой.

Юрист очертила ключевые схемы, которые сегодня выводят киберпреступность на новый, ужасающий уровень. Одна из новейших и наиболее опасных угроз — это Deepfake, где ИИ создает поддельный голос или видео. Представь, тебе звонит твой ребенок, руководитель или близкий человек и умоляет срочно перевести деньги. В стрессе, когда счет идет на секунды, распознать обман почти невозможно.

Распространенными остаются SMS- и мессенджер-атаки. Короткие сообщения побуждают к немедленному действию: перейти по ссылке, позвонить, скачать приложение. Мошенники примеряют любые маски — курьеры, мобильные операторы, старые знакомые. Иногда они звонят из банка, пугая блокировкой счета или подозрительной операцией, и умело выманивают конфиденциальные данные.

Фишинг — это, пожалуй, самая массовая атака. Поддельные сайты, письма, сообщения мастерски копируют внешний вид банков, государственных служб, платформ доставки. WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram — везде могут появиться официальные логотипы, правильные шрифты, персонализированные обращения, ведущие к одному – похищению ваших данных.

Современный фишинг настолько реалистичен, что отличить его от оригинала становится все сложнее.

Подмена сообщений и контроль телефона

Марина Кузьменко также предупреждает о полезных приложениях – скрытых врагах. Под видом VPN, антивирусов или даже Дії мошенники распространяют программы, которые получают полный доступ к вашим файлам, контактам, камере, а то и к управлению устройством. Даже магазины приложений не всегда являются гарантом безопасности.

Особо изощренным является случай подмены реальности, когда собственные сообщения становятся фейком. Мошенническое ПО может подменить реальные сообщения от банка или знакомых, вставляя их прямо в вашу переписку.

Ты получаешь сообщение в мессенджере, которое выглядит абсолютно аутентично — с правильным логотипом, стилем и даже в той же цепочке переписки. Но ссылки там ведут на сайты-клоны или QR-коды для верификации, что заканчивается потерей доступа к аккаунту или денег.

Онлайн-мошенничество карается согласно УК Украины

По словам правозащитницы, в Украине фишинг и другие виды онлайн-мошенничества квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса, в частности ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Основным органом, расследующим такие преступления, является Киберполиция Украины. В сложных случаях, когда речь идет об организованной преступности или угрозе нацбезопасности, к делу могут подключаться подразделения Службы безопасности Украины.

Хотя идентифицировать злоумышленников в киберпространстве крайне сложно, украинские суды уже имеют значительный опыт в вынесении приговоров по подобным преступлениям, примеры которых доступны в Едином государственном реестре судебных решений.

Современное Интернет-мошенничество — это не только о технических дырах в системах, а прежде всего об уязвимости человеческого доверия. Поэтому цифровая безопасность сегодня выходит далеко за пределы антивирусов и сложных паролей.

Она требует критического мышления, постоянной проверки информации и осознания того, что даже самые обыденные действия могут оказаться частью хорошо спланированной мошеннической схемы. Только бдительность и постоянная информационная гигиена являются нашей единственной надежной защитой в этом хитром мире онлайн-ловушек.

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