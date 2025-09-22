Подрезали крылья: ГУР поразило два самолета-амфибии Чайка в Крыму

В Главном управлении разведки МО Украины утром 22 сентября сообщили новость — в Крыму сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 Чайка. Делимся в материале видео уничтожения и рассказываем, какому подразделению удалось подрезать крылья российским Чайкам.

ГУР сожгли два самолета-амфибии Бе-12 Чайка

В ГУР делятся, что подобное уничтожение первое в истории! Спецподразделение Примари поразило два самолета Чайка. Все произошло 21 сентября 2025 года.

21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины Примари подстрелили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.

Это впервые, когда удалось поразить противолодочные самолеты Бе-12.

Поражения крайне важны, ведь самолеты оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и атаки подлодок.

Кроме двух Бе-12 Чайки, бойцы ГУР поразили еще и российский вертолет Ми-8.

На днях в ГУР рассекретили важные документы страны-агрессора. Из засекреченных данных стало известно, что скоро население России сократится на четверть.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!