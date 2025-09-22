Для тебя Война в Украине

Подрезали крылья: ГУР поразило два самолета-амфибии Чайка в Крыму

Анастасія Грубрина, журналист сайта 22 сентября 2025, 10:08 1 мин.
Бе-12 Чайка

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь