Сегодня, 13 апреля, Украина отмечает годовщину одной из самых знаковых побед на море — уничтожения ракетного крейсера Москва. Флагман Черноморского флота РФ, который считался неуязвимым, был потоплен силами, которые агрессор демонстративно игнорировал.

Об этом сообщают Военно-морские сили ВС Украины.

В ведомстве подчеркивают, что эта операция навсегда войдет в мировые учебники военной истории. Ведь Украина, фактически не имея на тот момент крупного паритетного флота, смогла уничтожить морского гиганта противника.

Уничтожение флагмана ЧФ РФ “Москва” стало результатом действий украинского флота, которого, по заверениям пропаганды врага, не существовало, — отмечают в ВМС.

Командование также подчеркнуло уникальность этого случая для мировой практики. На сегодня Украина остается единственным государством в мире, которому удалось отправить на дно вражеский ракетный крейсер непосредственно во время ведения боевых действий.

Крейсер Москва затонул в Черном море. Русский военный корабль дошел до своего единственного логического пункта назначения.

