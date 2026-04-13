У ВМС показали, як чотири роки тому потопили крейсер Москва

Сьогодні, 13 квітня, Україна відзначає річницю однієї з найзнаковіших перемог на морі — знищення ракетного крейсера Москва. Флагман Чорноморського флоту РФ, який вважався неуразливим, був потоплений силами, які агресор демонстративно ігнорував.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

У відомстві наголошують, що ця операція назавжди увійде у світові підручники військової історії. Адже Україна, фактично не маючи на той момент великого паритетного флоту, змогла знищити морського гіганта противника.

Знищення флагмана ЧФ РФ Москва стало результатом дій українського флоту, якого, за запевненнями пропаганди ворога, не існувало, — зазначають у ВМС.

Читати на тему Мінус “шлюпка”: ССО уразили порт Оля в Росії 14 серпня ЗСУ атакували порт на території Астраханської області.

Командування також підкреслило унікальність цього випадку для світової практики. На сьогодні Україна залишається єдиною державою у світі, якій вдалося відправити на дно ворожий ракетний крейсер безпосередньо під час ведення бойових дій.

А про те, як саме готувалася ця історична операція та які фатальні помилки допустило російське командування — читайте у нашому спеціальному матеріалі.

