Підрізали крила: ГУР уразило два літаки-амфібії Чайка у Криму

У Головному управлінні розвідки МО України зранку 22 вересня повідомили новину — у Криму спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 Чайка. Ділимося у матеріалі відео знищення і розповідаємо, якому підрозділу вдалося підрізати крила російським Чайкам.

ГУР спалило два літаки-амфібії Бе-12 Чайка

У ГУР діляться, що подібне знищення є першим в історії! Спецпідрозділ Примари вполював два літаки Чайка. Усе трапилося 21 вересня 2025 року.

21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України Примари вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 Чайка.

Це вперше, коли вдалося уразити протичовнові літаки Бе-12.

Ураження є вкрай важливими, адже літаки оснащені дорогим обладнанням для виявлення і атаки підводних човнів.

Крім двох Бе-12 Чайка, бійці ГУР уразили ще й російський вертоліт Мі-8.

