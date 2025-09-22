Для тебе Війна в Україні

Підрізали крила: ГУР уразило два літаки-амфібії Чайка у Криму

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Вересня 2025, 10:08 1 хв.
Бе-12 Чайка

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь