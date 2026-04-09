Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене объявила, что отправляет своего нового заместителя Арномедаса Гальдикаса работать непосредственно в Украину.

Это решение стало следствием волны публичного возмущения и жесткой критики, с которой столкнулся политик после интервью национальному вещателю LRT — подробности читай в материале.

Причиной командировки, которую в СМИ уже успели окрестить формой политической ссылки или полевого обучения, стала несостоятельность Гальдикаса четко ответить на фундаментальный вопрос о принадлежности полуострова Крым. Во время эфира на вопросы журналиста вицеминистр сначала ответил:

Я не знаю, кому принадлежит Крым, какова цель этого вопроса?

После того как интервьюер продолжил давить, чиновник раздраженно добавил:

Ну хорошо, тогда Украине.

В Литве вопрос о принадлежности Крыма традиционно используется как ключевая проверка для определения позиции человека в отношении российской агрессии. Общество восприняло такую ​​неуверенность как признак нелояльности по отношению к официальному курсу страны, которая является одним из самых последовательных союзников Украины на международной арене.

Глава Минздрава Мария Якубаускене сообщила журналистам, что решение об отправке подчиненного в Украину было принято после срочной консультации с премьер-министром Ингой Ругинене.

Мы отправим нашего вице-министра работать в Украину. Я уже сказала ему вчера, что ему придется уехать, – категорически заявила Якубаускене.

В настоящее время министр не уточнила конкретную дату отъезда Гальдикаса и круг его будущих обязанностей на территории Украины. Однако сам факт такого назначения свидетельствует о попытках правительства Литвы нивелировать репутационные риски.

