Не хотел говорить, чей Крым: Литва отправляет вице-министра Минздрава в Украину

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене объявила, что отправляет своего нового заместителя Арномедаса Гальдикаса работать непосредственно в Украину.
Это решение стало следствием волны публичного возмущения и жесткой критики, с которой столкнулся политик после интервью национальному вещателю LRT — подробности читай в материале.
Литва отправляет вице-министра в Украину после его заявлений о принадлежности Крыма
Причиной командировки, которую в СМИ уже успели окрестить формой политической ссылки или полевого обучения, стала несостоятельность Гальдикаса четко ответить на фундаментальный вопрос о принадлежности полуострова Крым. Во время эфира на вопросы журналиста вицеминистр сначала ответил:
Я не знаю, кому принадлежит Крым, какова цель этого вопроса?
После того как интервьюер продолжил давить, чиновник раздраженно добавил:
Ну хорошо, тогда Украине.
В Литве вопрос о принадлежности Крыма традиционно используется как ключевая проверка для определения позиции человека в отношении российской агрессии. Общество восприняло такую неуверенность как признак нелояльности по отношению к официальному курсу страны, которая является одним из самых последовательных союзников Украины на международной арене.
Глава Минздрава Мария Якубаускене сообщила журналистам, что решение об отправке подчиненного в Украину было принято после срочной консультации с премьер-министром Ингой Ругинене.
Мы отправим нашего вице-министра работать в Украину. Я уже сказала ему вчера, что ему придется уехать, – категорически заявила Якубаускене.
В настоящее время министр не уточнила конкретную дату отъезда Гальдикаса и круг его будущих обязанностей на территории Украины. Однако сам факт такого назначения свидетельствует о попытках правительства Литвы нивелировать репутационные риски.
