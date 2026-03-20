Во временно оккупированном Крыму уничтожена одна из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей Южного побережья — алуштинская ротонда.

Сооружение, построенное в 1951 году, долгое время являлось официальным символом города и объектом культурного наследия регионального значения. Несмотря на предыдущие публичные обещания оккупационных властей провести бережную реставрацию объекта, на набережную пригнали тяжелую технику, которая за считанные часы полностью разрушила историческую конструкцию.

Этот шаг стал неожиданностью для общества, ведь еще месяц назад начались подготовительные работы, которые имели целью совсем другой результат.

Вместо реставрации демонтаж: в Алуште уничтожили архитектурный памятник

История восстановления ротонды началась в феврале этого года. Тогда русская администрация города объявила о выделении 10 миллионов рублей на реставрационные работы. Планировалось, что ремонт завершат к началу курортного сезона – 31 мая.

Отдельный акцент оккупанты делали на идеологической составляющей: они намеревались демонтировать надпись Алушта — курорт, установленный во времена независимости Украины, и вернуть советский лозунг Граждане СССР имеют право на отдых. Однако вместо восстановления аутентичных элементов 75-летнего сооружения его было решено просто снести.

Внезапный демонтаж объекта культурного наследия оккупационные власти Алушты попытались оправдать неудовлетворительным техническим состоянием конструкции.

По официальной версии, при расчистке штукатурки якобы было обнаружено критическое аварийное состояние опорных элементов, что делало невозможным их сохранность. Вместо оригинала россияне обещают построить новострой по историческим чертежам.

