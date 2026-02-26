День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя 2026: как и почему отмечаем

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя — это день, когда вспоминают события, связанные с аннексией Крыма, и людей, которые продолжают отстаивать территориальную целостность Украины.

В 2026 году этот день снова будут отмечать, напоминая, что Крым всегда остаётся частью Украины, несмотря на продолжающуюся полномасштабную агрессию.

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя: несколько фактов из истории

Эта памятная дата была установлена в 2020 году Указом Президента Украины № 58 в честь мужества и героизма граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории.

Она приурочена к годовщине митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины, на который собрались крымские татары, украинцы и представители других национальностей.

Именно зимой 2014 года началась активная вооружённая агрессия России против Украины: 24 февраля 2014 года корабли российского военно-морского флота, патрулировавшие море рядом с проведением Сочинской олимпиады, забрали на борт в Новороссийске «зелёных человечков» — российских военнослужащих без опознавательных знаков — и направились в Севастополь.

26 февраля к Верховной Раде Крыма вышли тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей, чтобы противостоять российской оккупации. На митинг тогда собрались от 5 до 10 тысяч человек.

На следующий день российские войска вошли в здание парламента и правительства Автономной Республики Крым и захватили его.

Оккупация принесла репрессии против всех, кто оставался преданным Украине. Особенно пострадали крымские татары, которые открыто выступали против аннексии.

За годы оккупации сотни людей оказались за решёткой, десятки активистов пропали без вести, а тысячи граждан были вынуждены покинуть Крым из-за угрозы собственной жизни.

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя: торжественные мероприятия

В Киеве и других городах Украины в этот день возлагают цветы к памятникам, проводят лекции и выставки о истории Крыма и о том, что там происходит сейчас.

Проводятся концерты и кинопоказы, которые помогают глубже понять трагедию оккупации и одновременно почувствовать силу украинской культуры.

В социальных сетях и на онлайн-платформах украинцы из разных уголков мира обсуждают Крым и поддерживают друг друга.

