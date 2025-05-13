Кто сбил самолет MH17: Совет Международной гражданской авиации назвал виновных

Около 11 лет российские военные сбили над Донецкой областью пассажирский самолет Malaysia Airlines рейса MH17. В тот день погибли все находившиеся на борту — 298 человек. Только сейчас Совет международной организации гражданской авиации при ООН смог признать Россию виновным в сбитии. Рассказываем подробности.

В ООН признали Россию виновной в сбитии самолета MH17

В Министерстве иностранных дел Нидерландов сделали заявление, которым подтвердили, что признают именно Россию виновной и ответственной за авиакатастрофу.

Совет Международной организации гражданской авиации в понедельник, 12 мая, в Монреале принял, что Российская Федерация несет ответственность за аварию самолета рейса MH17, и тем самым нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.

Министр МИД Каспар Вельдкамп добавил, что он удовлетворен решением в первую очередь из-за семей погибших. Решение не избавит их от боли и страданий, однако проливает свет на правду.

— Кроме того, это решение является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут безнаказанно нарушать международное право, — добавил министр.

В ближайшие недели Совет Международной организации гражданской авиации решит, как будут возмещать ущерб семьям погибших. Нидерланды и Австралия просят, чтобы Россию принудили к переговорам с ними о трагедии MH17.

Большинство членов Совета, состоящего из 193 стран, поддержали Австралию и Нидерланды.

Министр МИД Андрей Сибига написал, что решение Совета Международной организации гражданской авиации очень важно.

Это еще один шаг на пути к восстановлению справедливости за это преступление. Это также четкий сигнал: сколько бы денег и усилий Россия не вкладывала в ложь и сокрытие своих преступлений, правда побеждает, а справедливость одерживает верх.

Трагедия с рейсом MH17: как все было

17 июля 2014 года рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение на Востоке Украины. Все 298 пассажиров погибли. В ходе расследования было определено, что самолет был сбит из комплекса Бук.

Нидерланды проводят уголовное расследование совместно с Бельгией, Малайзией, Австралией и Украиной. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия также возложили на Россию ответственность за ее роль в сбитии самолета, — пишут в МИД Нидерландов.

Самолет был подбит из города Снежное, Горловского района. Части самолета упали вблизи Тореза Донецкой области. Сперва бойцы ДНР заявили, что это они сбили самолет, но когда узнали, что это был гражданский международный рейс — забрали свои слова. В дальнейшем любые обвинения россияне отвергали.

Рейс соединял Амстердам и Куала-Лумпур. Установка Бук была российского производства. По мнению исследователей, именно эта установка принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска.

Катастрофа стала самой большой по количеству жертв в Украине. В июне 2022 года ПАСЕ пришли к выводу: MH17 сбит российским Буком.

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