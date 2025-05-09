Война в Украине

Самый смертоносный месяц… Апрель побил антирекорд количества погибших гражданских

Виктория Мельник, журналист сайта 09 мая 2025, 14:00
сколько гражданских погибло в апреле 2025
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