Самый смертоносный месяц… Апрель побил антирекорд количества погибших гражданских

Фото Facebook Война в Украине ежедневно отбирает жизни наших людей — и военных, и гражданских. К сожалению, все разговоры россиян о прекращении огня и так называемые перемирия не продвигаются дальше риторики. На деле же постоянное нарушение правил и обычаев ведения войны и удары по гражданским. ООН опубликовала очередной ежемесячный доклад о количестве погибших в результате российской агрессии гражданских украинцев. То, что показывает отчет, шокирует. Сколько погибших и раненых за апрель насчитала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, читай в материале.Сколько гражданских погибло в апреле 2025 Согласно отчету, 97% всех пострадавших в апреле 2025 — гражданские люди, которые находились на территории, подконтрольной Украине. Почти половина из них пострадала из-за российских обстрелов Украины. — Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц. Одной из основных причин столь резкого роста числа пострадавших стало массовое применение баллистических ракет по крупным городам по всей стране, — сообщила глава ММПЧУ Даниэль Белль. Так, в частности, 4 апреля Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу. В результате погибли 20 человек, а по меньшей мере 63 получили ранения. 13 апреля, во время удара на Сумы, погиб по меньшей мере 31 человек, а 105 получили ранения. 18 апреля из-за удара по Харькову погиб один человек, 102 были ранены. 24 апреля оккупанты атаковали Киев — погибли 11 гражданских, 81 получили ранения. В отчете также отметили, что россияне продолжают эту тактику и в мае. В апреле погибли по меньшей мере 19 детей и 78 получили ранения, что является самым высоким подтвержденным месячным показателем жертв среди детей с июня 2022 года. Из-за атак ударных БпЛА в прифронтовых областях погибло 23% населения от всех потерь среди гражданских в апреле. Читать по теме Взрывается раз в 9 минут: сколько бомб сбросили россияне в апреле Россияне увеличили производство управляемых авиабомб. Статистика свидетельствует, что с января по апрель 2025 года погибли 664 гражданских лица, еще 3425 получили ранения, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Даниэль Белль связывает рост числа погибших среди мирного населения из-за более широкого использования ракет большой дальности и беспилотников в городских районах. — Эту ситуацию еще больше усложняют регулярные атаки беспилотников в прифронтовых регионах, которые приводят к все большему и опасному росту числа жертв среди гражданских лиц, включая детей, — добавила она. Вместе с тем, россияне продолжают систематически казнить украинских военных. Как продвигается расследование этих дел, мы рассказывали раньше.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, ООН, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter