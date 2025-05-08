Более 200 казней украинских военных: как продвигается расследование российских преступлений

Казни украинских военнопленных для России стали не случайностью, а целенаправленной тактикой. Таким образом враг хочет деморализовать как военных, так и гражданских. А еще избавиться от “хлопот” с содержанием украинских военных в плену и созданием надлежащих условий, как этого требуют конвенции.

В Генеральной прокуратуре Украины расследуют уже 268 случаев казней украинских военных россиянами. Об этом Укринформу рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Юрий Белоусов.

Генпрокуратура расследует 268 казней украинских военных

Из 268 расследуемых дел 208 случаев казней случились непосредственно на поле боя. Еще 60 случаев — массовое убийство украинских военных в Еленовке. Тенденция по казням украинских военных среди россиян растет, что свидетельствует о целенаправленной политике врага.

Нам известно о 268 украинских военнопленных, которые были казнены. Это включая Еленовку. На поле боя были казнены 208 пленных.

Реальное количество казненных украинских военных может быть больше, ведь не все случаи попадают на камеры дронов и имеют свидетелей.

О росте тенденции казней свидетельствуют статистические данные. В 2023 году казней украинцев на поле боя россиянами было 11.

В 2024 году количество казней увеличилось более чем в 13 раз. За 2024 год среди известных случаев казней — 149.

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И идентификация россиян — не самое трудное в этом деле. Тяжелее всего — обеспечить присутствие россиянина в суде. Ведь для получения справедливого наказания в Украине российские военные, совершившие преступления, должны либо сдаться в плен, либо быть захваченными.

Среди всех дел об убийствах украинских военнопленных только три россиянина получили приговоры. Еще несколько россиян находятся в Украине под подозрением в совершении подобных преступлений.

Относительно Еленовки — это отдельное направление расследования, которое для Генеральной прокуратуры является приоритетным.

Объявлено подозрение руководителю учреждения и его заместителю за то, что они не оказали медицинскую помощь после взрыва и в результате девять человек погибли. В отношении организации самого взрыва следствие продолжается.

Ранее Вікна-Новини детально изучали тематику российских преступлений в Украине. В частности, ты можешь узнать больше из следующих материалов:

Как пошагово расследуют убийства пленных и какие пробелы в украинском законодательстве могут оправдать врага? Есть ли шанс осудить военное руководство России за преступления? Как украинские адвокаты вынуждены защищать российских преступников?

Раньше мы рассказывали, как расследуют пытки в Буче.

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