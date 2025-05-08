Война в Украине

Более 200 казней украинских военных: как продвигается расследование российских преступлений

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 мая 2025, 19:00
268 казней украинских военных
Фото Pixabay
новости
Читать дальше
BRIEF: соглашение о недрах, миллиард российских активов и выборы Папы — главное за день

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь