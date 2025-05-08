Війна в Україні

Понад 200 страт українських військових: як просувається розслідування російських злочинів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Травня 2025, 19:00
268 страт українських військових
Фото Pixabay
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