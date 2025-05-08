Понад 200 страт українських військових: як просувається розслідування російських злочинів

Страти українських військовополонених для Росії стали не випадковістю, а цілеспрямованою тактикою. Так ворог хоче деморалізувати як військових, так і цивільних. А ще позбутися “клопоту” з утримуванням українських військових у полоні та створенні належних умов, як цього вимагають конвенції.

У Генеральній прокуратурі Україні розслідують вже 268 випадків страт українських військових росіянами. Про це Укрінформу розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Генпрокуратура розслідує 268 страт українських військових

З 268 справ, що розслідуються, 208 випадків страт трапилися безпосередньо на полі бою. Ще 60 випадків — масове вбивство українських військових в Оленівці. Тенденція зі страт українських військових серед росіян зростає, що свідчить про цілеспрямовану ворожу політику.

Нам відомо про 268 українських військовополонених, які були страчені. Це включно з Оленівкою. На полі бою були страчені 208 полонених.

Реальна кількість страчених українських військових може бути більшою, адже не всі випадки потрапляють на камери дронів та мають свідків.

Про зростання тенденції страт свідчать статистичні дані. У 2023 році страт українців на полі бою росіянами було 11.

У 2024 році кількість страт збільшилася в понад 13 разів. За 2024 рік серед відомих випадків страт — 149.

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Та ідентифікація росіян — не найважче у цій справі. Найважче — забезпечити присутність росіянина у суді. Адже для отримання справедливого покарання в Україні російські військові, які скоїли злочини, мають або здатися у полон, або бути захопленими.

Серед усіх справ про вбивство українських військовополонених лише троє росіян отримали вироки. Ще кілька росіян перебувають в Україні під підозрою у скоєнні таких злочинів.

Щодо Оленівки — це окремий напрямок розслідування, який для Генеральної прокуратури є пріоритетним.

Оголошено підозру керівнику установи і його заступнику за те, що вони не надали медичну допомогу після вибуху та у результаті дев’ять людей загинули. Стосовно організації самого вибуху слідство іще триває.

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