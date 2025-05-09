Війна в Україні

Найсмертоносніший місяць… Квітень побив антирекорд кількості загиблих цивільних

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Травня 2025, 14:00
скільки цивільних загинули у квітні 2025
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