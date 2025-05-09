Найсмертоносніший місяць… Квітень побив антирекорд кількості загиблих цивільних

Війна в Україні щодня забирає життя наших людей — і військових, і цивільних. На жаль, всі розмови росіян про припинення вогню та так звані перемирʼя не просуваються далі риторики. На ділі ж — постійне порушення правил та звичаїв ведення війни та удари по цивільних.

ООН опублікувала чергову щомісячну доповідь щодо кількості загиблих внаслідок російської агресії цивільних українців. Те, що показує звіт — шокує.

Скільки загиблих та поранених за квітень нарахувала Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, читай далі у матеріалі.

Скільки цивільних загинуло у квітні 2025

Згідно зі звітом, 97% всіх постраждалих у квітні 2025 року — це цивільні люди, які перебували на території, що підконтрольна Україні. Майже половина з них постраждала через російські обстріли України.

— Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб. Однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні, — повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль. Так, зокрема, 4 квітня Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок цього загинуло 20 людей, а щонайменше 63 особи отримали поранення. 13 квітня, під час удару на Суми, загинуло щонайменше 31 особа, а 105 дістали поранення. 18 квітня через удар по Харкову загинула одна людина, 102 були поранені. 24 квітня окупанти атакували Київ — загинули 11 цивільних, 81 отримали поранення. У звіті також зазначили, що росіяни продовжують цю тактику й у травні. У квітні загинуло щонайменше 19 дітей і 78 отримали поранення, що є найвищим підтвердженим місячним показником жертв серед дітей з червня 2022 року. Через атаки ударних БпЛА в прифронтових областях загинуло 23% населення від всіх втрат серед цивільних у квітні. Найбільше це спостерігається у Херсонській області, а 23 квітня трагедія сталася у Дніпропетровській області, у місті Марганець.

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Статистика свідчить, що з січня по квітень 2025 року загинуло 664 цивільні особи, ще 3425 отримали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Даніель Белль повʼязує зростання кількості загиблих серед мирного населення через ширше використання ракет великої дальності та безпілотників у міських районах. — Цю ситуацію ще більше ускладнюють регулярні атаки безпілотників у прифронтових регіонах, які призводять до щораз більшого і небезпечного зростання кількості жертв серед цивільних осіб, включно з дітьми, — додала вона. Разом з тим, росіяни продовжують систематично страчувати українських військових. Як просувається розслідування цих справ, ми розповідали раніше.

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