Хто збив літак MH17: Рада Міжнародної цивільної авіації назвала винних

Майже 11 років російські військові збили над Донецькою областю пасажирський літак Malaysia Airlines рейсу MH17. У той день загинули всі, хто був на борту — 298 осіб. Лише зараз Рада міжнародної організації цивільної авіації при ООН змогла визнати Росію винною у збитті. Розповідаємо деталі.

В ООН визнали Росію винною у збитті літака MH17

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів зробили заяву, якою підтвердили, що визнають саме Росію винною і відповідальною за авіакатастрофу.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації у понеділок, 12 травня, в Монреалі ухвалила, що Російська Федерація несе відповідальність за аварію літака рейсу MH17, і тим самим порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

Міністр МЗС Каспар Вельдкамп додав, що він задоволений рішенням насамперед через родини загиблих. Рішення не позбавить їх болю та страждань, однак проливає світло на правду.

— Крім того, це рішення є чітким сигналом міжнародній спільноті про те, що держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право, — додав міністр.

Протягом найближчих тижнів Рада Міжнародної організації цивільної авіації вирішуватиме, як будуть відшкодовувати збитки родинам загиблих. Нідерланди та Австралія просять, аби Росію змусили до переговорів з ними щодо трагедії MH17.

Більшість членів Ради, яка складається зі 193 країн, підтримали Австралію та Нідерланди.

Міністр МЗС Андрій Сибіга написав, що рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації дуже важливе.

Це ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин. Це також чіткий сигнал: скільки б грошей і зусиль Росія не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів, правда перемагає, а справедливість бере гору.

Трагедія з рейсом MH17: як усе було

17 липня 2014 року рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines зазнав катастрофи на Сході України. Усі 298 пасажирів загинули. У ході розслідування було визначено, що літак збили з комплексу Бук.

Нідерланди проводять кримінальне розслідування спільно з Бельгією, Малайзією, Австралією та Україною. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія також поклали на Росію відповідальність за її роль у збитті літака, — пишуть у МЗС Нідерландів.

Літак було підбито з міста Сніжне, Горлівського району. Шматки літака впали поблизу Тореза Донецької області. Спершу бійці ДНР заявили, що вони збили літак, та коли дізналися, що це був цивільний міжнародний рейс — забрали свої слова. Надалі будь-які звинувачення росіяни відкидали.

Рейс сполучав Амстердам і Куала-Лумпур. Установка Бук була російського виробництва. На думку дослідників, саме ця установка належала 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська.

Катастрофа стала найбільшою за кількістю жертв в Україні. У червні 2022 ПАРЄ дійшли висновку: MH17 збитий російським Буком.

Раніше ми розповідали, скільки цивільних загинуло у квітні 2025 за версією ООН.

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