Пресс-конференция Усик — Дюбуа: видео в прямом эфире

Напряжение растет с каждым часом — уже 19 июля Александр Усик и Даниэл Дюбуа сойдутся в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Но прежде чем прозвучит гонг, состоится финальная пресс-конференция, которую проведет ведущий Андрей Ковальский.

Чтобы максимально погрузиться в тему, узнать все инсайты перед самым боем на легендарном стадионе Уэмбли, стоит включить наш сайт или YouTube-канал Вікна в 14:45.

Подробнее об этом легендарном бое читай в следующем материале Вікна.tv

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