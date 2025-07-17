Прес-конференція Усик — Дюбуа в ці хвилини: наживо

Фото Getty Images Напруга зростає щогодини — вже 19 липня Олександр Усик і Даніел Дюбуа зійдуться у реванші за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Але перш ніж пролунає гонг, відбудеться фінальна пресконференція,. Присутнім на ній буде і ведучий Факти.Спорт Андрій Ковальський. Коли прес-конференція Усик-Дюбуа Аби максимально зануритись в тему, дізнатися усі інсайти перед самісіньким боєм на легендарному стадіоні Вемблі, варто ввімкнути наш сайт або YouTube-канал Вікна 17 липня о 15:00.Готуємось до запеклого протистояння. Поки — лише у студії, але вже невдовзі і на боксерському рингу. Детальніше про цей легендарний бій та чому це вже не перша спроба реваншу Дюбуа, читай у нашому іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: бокс, Олександр Усик, Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter