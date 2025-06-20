Де в Україні подивитися бій Усик — Дюбуа 2: портали, які вестимуть трансляцію 19 липня

19 липня 2025 року — велика дата для фанатів боксу: Олександр Усик зустрінеться у реванші з Даніелем Дюбуа.

Результат першого бою, в якому переміг наш спортсмен, його опонент назвав спірним, усе через пропущений ним нібито заборонений удар нижче пояса.

Тепер обидва боксери готові поставити крапку у своєму протистоянні й будуть боротися за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Де подивитися бій-реванш Усика — Дюбуа, розказуємо у матеріалі.

Де подивитися бій-реванш Олександр Усик — Даніель Дюбуа

Щоб не пропустити жодної миті цієї резонансної спортивної події, українським фанатам варто обрати один з онлайн-сервісів. На жаль, телевізійного ефіру цього разу не планується.

Бій-реванш Усик-Дюбуа можна подивитися на сервісах Megogo, Volia TV та Setanta Sports.

Усі вони пропонують переглянути трансляцію у прямому ефірі в інтернеті, тож за боєм можна спостерігати у зручний для тебе спосіб: на телевізорі, смартфоні чи ноутбуці.

На Megogo і Volia TV бій можна дивитися з українськими коментарями у якості Full HD, Setanta транслюватиме реванш англійською мовою.

Бій відбудеться у Лондоні, на стадіоні Вемблі. Початок — близько 23:00 за київським часом, але включатися краще заздалегідь: трансляція почнеться за годину до бою. Як зазвичай, будуть запрошені експерти, щоб у студії зробити попередній аналіз, розказати про прогнози та зробити огляд попередніх боїв.

На думку експертів, Олександр Усик буде фаворитом бою, бо має блискучу техніку та величезний досвід поєдинків. Але:

Можуть бути і сюрпризи: Даніель Дюбуа — достойний суперник, відомий своєю вибухова силою.

Тому бій-рванш обіцяє бути напруженим, а це справжній подарунок для любителів великого боксу.

Обирай платформу, на якій тобі зручніше дивитися та отримай якісну картинку, коментарі українською (або англійською) і можливість передивитися найгарячіші моменти — усе це чекає на тебе в онлайн-трансляції бою.

Поцікався також, скільки коштує подивитися бій у Лондоні — дізнайся ціну квитків.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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