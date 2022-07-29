Законодательные мосты между Гетманщиной и современной Украиной: мифы и историческая правда о Конституции Филиппа Орлика

Одним из главных якорей становления государственности стала Конституция Филиппа Орлика, соратника и писаря гетмана Мазепы, который после его смерти стал следующим гетманом.

Состоит она из преамбулы и 16 статей. Написанная в эмиграции в 1710 году в городе Бендеры, нынешняя территория Молдовы. Документ даже после 300 лет не потерял актуальность и значимость.

К 30-й годовщине Независимости Украины латиноязычный оригинал выставляли в Софии Киевской. Затем вернули в Стокгольм, где он хранится и сейчас.

Оригинальная рукопись и ее более поздняя копия на староукраинском языке лежат в Московском архиве. До 2008 их никто не видел. Пока документ не обнародовал украинский историк Александр Алферов.

Тогда еще аспирантом он отправился в Москву исследовать другую тему, а нашел копию Конституции Филиппа Орлика. И, несмотря на задержание на российской таможне, привез в Украину фотопленки.

История создания Конституции Филиппа Орлика

Историческое название конституции Орлика Конституции — Договоры и Постановления прав и вольностей Войска запорожского, или еще Бендерская конституция.

Написана была в эмиграции, в городе Бендеры. Сейчас это территория Молдовы, а до этого — часть Османской империи, где после поражения в Полтавской битве поселился Иван Мазепа.

Вместе с гетманом там остались старшина, казаки и Филипп Орлик, который был генеральным писарем, соратником, а после смерти Мазепы — следующим гетманом.

После смерти Мазепы оказалось, что общественные отношения недостаточно урегулированы и неизвестно, кому передать его наследство. Осознание того, что публичная сфера должна иметь отдельное регулирование и привело к появлению столь важного публичного документа, как Конституция.

Что дала нам Конституция Филиппа Орлика

Традицию мышления, ожиданий и требований от власти, — соглашаются между собой историки.

Полномочия гетмана ограничили — он больше не мог распоряжаться казной и вершить правосудие. Вместо этого он должен был защищать целостность государства и расширять границы.

То есть уже на тот момент возникает вопрос о том, что государство должно быть не только на левом берегу, а власть гетмана должна распространиться и на Правобережье, как это изначально и было во времена Богдана Хмельницкого.

Также было отмечено, что власть делится на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную. Сегодня это кажется абсолютно обычным, но именно конституция Филиппа Орлика впервые определила такое распределение, и для тогдашней Европы это было достаточно революционным решением.

Научная сотрудница Института истории Украины НАН Украины Ольга Ковалевская объясняет, что Конституция, по сути, определяла, что генеральная старшина — это правительство.

Там есть человек, отвечающий за финансы, за обеспечение страны продуктами, а войск — патронами, пушками.

Это обычная наша сегодняшняя ситуация, когда у нас есть Кабмин, но в то время это было что-то совершенно новое.

Также вводилась единая религия — православная. Современной Конституции это противоречит, поскольку церковь отделена от государства. Однако мост с современностью все же есть и в том, что как в 18 веке, так и сегодня украинская церковь должна подчиняться Константинополю.

Есть у Филиппа Орлика и о братстве с крымскими татарами, а также что социальную защиту детей и вдов погибших казаков обеспечивает государство. Еще один пункт касается больших полномочий для городов и является прототипом децентрализации.

Не обошли тогда вниманием и взяточников. Как утверждает доктор юридических наук и профессор Алексей Кресин, в Конституции Филиппа Орлика описывается понятие коррупция.

Также говорится, кто такие накупные, то есть люди, за взятки получившие должности и сами берущие деньги за незаконные поступки. Целая статья посвящается и борьбе с коррупцией.

Мифы и историческая правда о Конституции Филиппа Орлика

То, что Конституция Филиппа Орлика была первой в мире или Европе, профессор Алексей Кресин считает мифом. Это был первый именно внутренний украинский акт между властями и народом без вмешательства чужого правителя.

Если мы возьмем скандинавские страны или Англию, то там конституционные акты начинаются с 13-го века.

Еще одна популярная выдумка, что документ так и не вступил в силу. Однако ученые утверждают, что Конституция Орлика действовала несколько месяцев в 1711 году. Это произошло в тот период, когда Филипп Орлик с союзниками отправились на территорию Правобережной Украины восстанавливать Гетманщину.

Историки сходятся в том, что документ Орлика, к которому приложился Мазепа и сечевики, нельзя считать классической конституцией. Это скорее общественный договор тех времен и ориентир на будущее.

Еще одним из важнейших государственных символов является трезубец. Его ненавидели и запрещали в Советском Союзе, впрочем, несмотря на это, им пользовались участники УПА. Если хочешь знать о нем больше, читай, как герб преодолел историческую дистанцию ​​более тысячелетия и стал символом украинской борьбы.

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