Это необходимость: как бесплатно установить пандус у подъезда

Из-за полномасштабной войны в Украине постоянно растет количество людей с инвалидностью. Ранения, повреждения и ампутации испытывают как военные на фронте, так и гражданские в мирных городах во время российских атак. Поэтому Украина должна готовить больше программ и возможностей для людей с инвалидностью.

Но комфорт начинается из дома. Нередко случается так, что люди без конечностей вынуждены на костылях перепрыгивать лестницу или просить других о помощи с креслом колесным, ведь у дома или подъезда нет пандуса. Не у всех ОСМД или ЖЭКов есть возможность выделить на это деньги. Тогда как бесплатно оборудовать подъезд пандусом?

Как бесплатно оборудовать подъезд пандусом: инструкция

Поднять столь важную тему решили dovidka.info и Укринформ. Безбарьерность рядом с жильем нужна не только людям с инвалидностью, пандусами часто пользуются люди старшего возраста, которым трудно подниматься по лестнице, родители с колясками, дети, люди после операций и другого лечения.

Это о том, когда однажды тебе нужна помощь, и ты можешь добраться до дома безопасно. Особенно это проявление базовой заботы к ветеранам и другим людям, пострадавшим в результате войны.

Для многих возвращение домой оборачивается новой изоляцией — потому что просто невозможно преодолеть несколько ступенек в подъезде.

Статья 30 Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью гарантирует им безопасный доступ к дому. Это и о пандусах в подъездах. Стоимость пандуса должна быть возмещена, если люди установили его за собственные деньги.

Пандусы необходимы в каждом подъезде, даже если тебе кажется, что здесь не живут люди с инвалидностью. Ими пользуются и все вышеприведенные категории людей, а также они удобны для спуска и подъема велосипеда, других грузов в дом.

Чтобы бесплатно установить пандус возле своего подъезда, нужно обратиться в районную администрацию или сельсовет. Также это можно сделать на сайте Відкрите місто. Имеет право просить установку пандуса кто угодно, а не только люди с инвалидностью.

В дальнейшем специальная мониторинговая группа обследует здание, анализирует техническую возможность установки пандуса. После этого эксперты определяют, что установить: пандус, подъемник или лифт. Далее идет планировка конструкции с учетом мнения и требований жителей подъезда.

Оплачивать установку пандуса могут как из местного бюджета или из других учреждений, так и за счет грантов, других программ. После установки пандус проверяют на государственные стандарты и безопасность.

Ускорить установку пандуса возле дома можно, если узнать о программе софинансирования для доступности.

На весь процесс уйдет примерно три месяца. Если в доме прописан человек с инвалидностью, разрешения соседей на установку не нужны. Но лучше разместить объявления для соседей.

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Если в установлении пандуса отказали, обратитесь к Правительственному уполномоченному по правам лиц с инвалидностью или в суд с соответствующим иском. А если жители уже установили пандус за свой счет, нужно сохранить все чеки для возмещения средств городским или поселковым советом.

Для установки нужно соблюсти следующие правила:

Письменное согласие жителей подъезда.

Согласовано установление на собрании ОСМД или ЖЭКа.

Пандус не должен препятствовать нормам эвакуации ГСЧС.

Пандус не должен нарушать глобальные опоры дома.

Пандус должен соответствовать нормам безопасности.

Если речь идет об изменениях во внешнем виде дома — нужно получить разрешение местных властей.

Раньше мы рассказывали, почему пандусы и безбарьерное пространство в городе — необходимость.

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