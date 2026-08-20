Для тебя Экономия

Рада приняла закон 14191: сколько будут получать дети с инвалидностью в 2027 году

Ольга Петухова, редактор сайта 20 августа 2026, 14:00 4 мин.
выплаты детям с инвалидностью
Фото Pexels

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