Рада приняла закон 14191: сколько будут получать дети с инвалидностью в 2027 году

Он изменяет правила государственной поддержки детей с инвалидностью, людей с инвалидностью с детства и их семей.

Главное изменение, которое предусматривает закон 14191, — помощь должна состоять не только из денег. Государство также будет предлагать социальные услуги, например, помощь семьям с маленькими детьми, которые имеют нарушения развития.

Какие выплаты будут получать дети с инвалидностью в 2027 году

Согласно закону 14191, с 1 января 2027 года вводится нововведение: для расчета выплат вводят базовую величину. Ее ежегодно будут определять в Государственном бюджете. В 2027 году она должна составлять не менее 4 тысяч грн.

Основная помощь для ребенка с инвалидностью — 200% базовой величины. Если базовая величина будет 4 000 грн, это будет означать не менее 8 000 грн в месяц.

Дополнительно можно будет получить деньги на уход:

не менее 4 000 гривен — если ЛКК подтвердит, что ребенок нуждается в уходе;

не менее 8 000 гривен — для ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Таким образом, ежемесячная выплата составит:

8 000 гривен — для ребенка с инвалидностью;

12 000 — если ребенку нужен уход;

16 000 — для ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Если ребенок получил инвалидность из-за ранения или другого повреждения здоровья вследствие взрывоопасных предметов, основную помощь увеличат еще на 50%.

Выплаты для взрослых с инвалидностью с детства в 2027 году

Для людей с инвалидностью с детства размер основной помощи будет следующим:

I группа — не менее 8 000 грн;

II группа — не менее 4 000 грн;

III группа — не менее 3 000 грн.

Для людей с I группой предусмотрена также доплата за уход:

подгруппа А — не менее 8 000 гривен, то есть всего от 16 000 гривен;

подгруппа Б — не менее 4 000, то есть всего от 12 000.

Одинокие люди с инвалидностью с детства II или III группы, которым нужен постоянный уход, будут получать дополнительно не менее 3 000 гривен.

То есть общая сумма для них составит не менее 7 000 грн для II группы и 6 000 для III группы.

Помощь семьям с маленькими детьми с инвалидностью в 2027 году

Закон 14191 вводит также услугу раннего вмешательства. Ее смогут получить семьи с детьми от рождения до 4 лет, если ребенок имеет нарушения развития или риск их появления.

Семья сможет рассчитывать на помощь сразу в нескольких сферах — например, социальной, медицинской и образовательной. Для этого будут составлять индивидуальный план.

Также с 2027 года в течение пяти лет государство профинансирует:

сопровождение детей во время инклюзивного обучения;

комплексное развитие и уход за больными детьми;

временный отдых для родителей и других людей, которые ухаживают за тяжелобольными детьми.

Выплаты на детей с инвалидностью в государственных учреждениях

Если ребенок с инвалидностью до 18 лет находится на полном государственном содержании в учреждении, помощь будут зачислять на его личные счета.

10% средств будет поступать на счет для личных расходов, а 90% — на депозит.

Эти деньги будут принадлежать ребенку. В будущем их можно будет использовать, например, на образование, лечение, жилье или начало самостоятельной жизни.

Если после 14 лет ребенок поступит в учебное заведение и будет жить там, деньги будут распределять поровну: 50% на текущий счет и 50% на депозит.

После 14 лет ребенок сможет самостоятельно пользоваться деньгами на текущем счете.

Что будет с выплатами взрослым с инвалидностью в учреждениях

Новый закон 14191 предусматривает также, что с 2028 года для совершеннолетних людей с инвалидностью с детства, которые проживают в учреждениях, будет действовать правило 50 на 50.

Половину государственной помощи человек будет получать сам, а другую половину — учреждение в качестве оплаты социальных услуг.

В целом в некоторых случаях сумма разных видов государственной поддержки может достигать 71 тыс. грн в месяц. Это не фиксированная выплата для всех, а максимальная сумма разных видов поддержки, предусмотренных новым законом.

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