Рада ухвалила закон №14191: скільки отримуватимуть діти з інвалідністю у 2027 році

19 серпня 2026 Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон №14191 — повідомляє Міністерство соціальної політики.

Він змінює правила державної підтримки дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю з дитинства та їхніх родин.

Головна зміна, яку передбачає закон 14191 — допомога має складатися не лише з грошей. Держава також пропонуватиме соціальні послуги, приміром, допомогу сім’ям із маленькими дітьми, які мають порушення розвитку.

Які виплати будуть отримувати діти з інвалідністю 2027

Відповідно до закону 14191, з 1 січня 2027 року діятиме нововведення: для розрахунку виплат вводять базову величину. Її щороку визначатимуть у Державному бюджеті. У 2027 році вона має становити не менше 4 тисяч грн.

Основна допомога для дитини з інвалідністю — 200% базової величини. Якщо базова величина буде 4.000 грн, це означатиме щонайменше 8.000 грн на місяць.

Додатково можна буде отримати гроші на догляд:

щонайменше 4.000 гривень — якщо ЛКК підтвердить, що дитина потребує догляду;

щонайменше 8.000 гривень — для дитини з інвалідністю підгрупи А.

Отже, щомісячна виплата становитиме:

8.000 гривень — для дитини з інвалідністю;

12.000 — якщо дитині потрібен догляд;

16.000 — для дитини з інвалідністю підгрупи А.

Якщо дитина отримала інвалідність через поранення або інше ушкодження здоров’я внаслідок вибухонебезпечних предметів, основну допомогу збільшать ще на 50%.

Виплати для дорослих з інвалідністю з дитинства 2027

Для людей з інвалідністю з дитинства розмір основної допомоги буде таким:

I група — не менше 8.000 грн;

II група — не менше 4.000 грн;

III група — не менше 3.000 грн.

Для людей з I групою передбачена ще й доплата за догляд:

підгрупа А — не менше 8.000 гривень, тобто загалом від 16.000 гривень;

підгрупа Б — не менше 4.000, тобто загалом від 12 .000.

Одинокі люди з інвалідністю з дитинства II або III групи, яким потрібен постійний догляд, отримуватимуть додатково не менше 3.000 гривень.

Тобто загальна сума для них становитиме щонайменше 7.000. грн для II групи та 6.000 для III групи.

Допомога сім’ям із маленькими дітьми з інвалідністю 2027

Закон 14191 запроваджує також послугу раннього втручання. Її можуть отримати сім’ї із дітьми від народження до 4 років, якщо дитина має порушення розвитку або ризик їх появи.

Сім’я зможе розраховувати на допомогу одразу в кількох сферах — наприклад, соціальній, медичній та освітній. Для цього складатимуть індивідуальний план.

Також із 2027 року протягом п’яти років держава профінансує:

супровід дітей під час інклюзивного навчання;

комплексний розвиток і догляд за хворими дітьми;

тимчасовий відпочинок для батьків та інших людей, які доглядають за важкохворими дітьми.

Виплати на дітей з інвалідністю у державних закладах

Якщо дитина з інвалідністю до 18 років перебуває на повному державному утриманні в закладі, допомогу зараховуватимуть на її особисті рахунки.

10% коштів надходитиме на рахунок для особистих витрат, а 90% — на депозит.

Ці гроші належатимуть дитині. У майбутньому їх можна буде використати, приміром, на освіту, лікування, житло або початок самостійного життя.

Якщо після 14 років дитина вступить навчального закладу та буде жити там, гроші розподілятимуть порівну: 50% на поточний рахунок і 50% на депозит.

Після 14 років дитина зможе самостійно користуватися грошима на поточному рахунку.

Що буде з виплатами дорослим з інвалідністю у закладах

Новий закон 14191 передбачає також, що з 2028 року для повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства, які проживають у закладах, діятиме правило 50 на 50.

Половину державної допомоги людина отримуватиме сама, а іншу половину — заклад, як оплату соціальних послуг.

Загалом у деяких випадках сума різних видів державної підтримки може сягати 71 тис. грн на місяць. Це не фіксована виплата для всіх, а максимальна сума різних видів підтримки, передбачених новим законом.

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