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Рада ухвалила закон №14191: скільки отримуватимуть діти з інвалідністю у 2027 році

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 14:00 4 хв.
виплати дітям з інвалідністю 2027
Фото Pexels

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