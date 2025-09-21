Как военным не стать жертвами мошенников: советы по выбору юриста

На фоне полномасштабной войны, когда сотни тысяч украинцев встали в защиту своей страны, спрос на юридические услуги для военных резко возрос.

Это и выплаты, и оформление документов, и вопросы, связанные с ВЛК. Однако, к сожалению, в это непростое время активизировались и мошенники, пользуясь юридической неграмотностью и стрессом, обманывают военных и их семьи.

Как распознать недобросовестного юриста? Принцип собрали красные флажки, которые должны тебя насторожить.

Непрозрачная оплата

Первое, что должно вызвать подозрение, это финансовые вопросы. Профессиональный юрист всегда сможет дать четкую информацию о стоимости своих услуг.

Непонятные цены.

Если юрист не может назвать даже приблизительную стоимость, аргументируя это фразой “все зависит от ситуации”, будь осторожен.

Завышенные цены за простые процедуры, такие как подготовка рапорта, также являются плохим сигналом.

Требование полной предоплаты.

Мошенники часто требуют оплатить всю сумму сразу, без разбиения на этапы. Это может привести к тому, что после получения денег они исчезнут.

Процент от выплат.

Обещания “взять процент” от твоих выплат противоречат профессиональной адвокатской этике.

Неофициальные платежи.

Особенно опасно, когда тебя просят перебросить деньги на личную карту помощника или коллеги, а не на официальный счет.

Это делает такую ​​транзакцию практически невозможной для отслеживания.

Отсутствие документов и гарантий

Любое юридическое сотрудничество должно быть официально оформлено. Отказ подписать договор – это прямой путь к обману.

Без договора.

Продолжительное сотрудничество всегда должно быть зафиксировано в письменном договоре, где прописаны условия, обязанности сторон, стоимость и сроки исполнения.

Гарантия результата.

Юрист не может гарантировать 100% успеха в твоем деле. Это незаконно и противоречит этике. Профессионал может оценить твои шансы на успех, но не может давать безоговорочных гарантий.

Нет четкого плана и коммуникации

Когда ты обращаешься к юристу, ты ожидаешь увидеть профессиональный подход и общаться со специалистом.

Отсутствие плана.

Юрист обязан объяснить тебе, в чем состоит твоя проблема, возможно ли ее решить и каким образом. Любые обещания “решить все по связям” или “договориться с нужными людьми” являются признаком мошенничества.

Несвоевременная коммуникация.

После оплаты юрист должен информировать тебя о ходе дела: какие документы он подготовил, куда их направил и какой ответ получил.

Обещания “решить все под ключ без твоего участия” могут привести к тому, что связь исчезнет, ​​как только деньги будут получены.

Навязчивая реклама и отрицательные отзывы

Будь осторожен с теми, кто слишком навязчиво предлагает свои услуги.

Массовая реклама и звонки.

Мошенники часто используют агрессивную рекламу в соцсетях и на бигбордах, а также массовые телефонные звонки, чтобы вылавливать клиентов.

Плохие отзывы.

Перед сотрудничеством всегда проверяй отзывы о юристе. Комментарии типа “взяли деньги и исчезли”, “не отвечают на звонки” или “обещали все сделать, но пол года ничего не происходит” — это повод отказаться от услуг такого специалиста.

Выбирая юриста, помни: главное – это доверие.

Если ты заметил хотя бы один из этих признаков, лучше поискать другого специалиста, чтобы не потерять деньги и время.

