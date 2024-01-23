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Билет в гражданскую жизнь: юрист объяснил, кого могут демобилизовать или уволить из армии во время войны

Даниэла Долотова, журналист сайта 23 января 2024, 19:00
Билет в гражданскую жизнь: юрист объяснил, кого могут демобилизовать или уволить из армии во время войны
Фото: Depositphotos, Unsplash

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