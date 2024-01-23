Билет в гражданскую жизнь: юрист объяснил, кого могут демобилизовать или уволить из армии во время войны

Усталость — от пережитой боли, неожиданных потерь, увиденных наяву ночных ужасов. На самом деле это лишь небольшой перечень причин, почему военнослужащие могут иметь желание уволиться из армии или демобилизоваться.
Еще в начале полномасштабной войны украинская армия увеличилась по меньшей мере до миллиона человек. В те февральские дни люди стремились защитить как своих родных, так и свободу всей страны.
Но за два года военные, которые находятся на передовой уже почти два года, устали, претерпели немало жизненных изменений, кто-то из них потерял не только собратьев, но и родных.
Поэтому с каждым днем войны вопрос увольнения из армии и демобилизации приобретает все большую актуальность. Поэтому Вікна пообщались с юристом частного адвокатского объединения Сергеем Ланкиным о непростом процессе демобилизации и вместе нашли ответы на вопросы:
Прежде всего, важно разобраться, в чем разница между понятиями демобилизация и увольнение из армии. Сергей Ланкин объясняет, что законодательство Украины оперирует двумя понятиями:
Увольнение с военной службы — это увольнение военнослужащего при наличии оснований предусмотренных статьей 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.
Увольнение с военной службы — это увольнение военнослужащего при наличии оснований предусмотренных статьей 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.
В связи с тем, что в Украине продолжается военное положение — исключительные основания для увольнения с военной службы перечислены в части четвертой настоящей статьи.
В свою очередь под демобилизацией понимается подписание президентом Украины соответствующего указа, который определяет, когда истекает срок военной службы граждан Украины, которые были призваны в связи с мобилизацией.
Следовательно, юрист дает вывод, что такие понятия не полностью тождественны, хотя и употребляются людьми как синонимы.
Сергей Ланкин отмечает, что исчерпывающий перечень оснований для тех, кого могут демобилизовать из армии или дать уволиться с военной службы, приведен в статье 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, в частности, во время военного положения.
Достижение предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава и 65 лет для высшего офицерского состава).
Состояние здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.
В связи с семейными обстоятельствами, в частности:
Исчерпывающий перечень оснований приведен в соответствующей статье закона, но как показывает практика, именно по указанным основаниям чаще всего обращаются защитники, когда желают уволиться с военной службы.
Исчерпывающий перечень оснований приведен в соответствующей статье закона, но как показывает практика, именно по указанным основаниям чаще всего обращаются защитники, когда желают уволиться с военной службы.
Юрист добавляет, что недавно принятием законопроекта №8009 также было разрешено увольняться с военной службы защитникам и защитницам, у которых погиб или пропал без вести во время полномасштабного вторжения один из родственников: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
До оглашения Указа президента Украины о демобилизации, других оснований для досрочного увольнения с военной службы до окончания военного положения законодательство Украины не предусматривает.
До оглашения Указа президента Украины о демобилизации, других оснований для досрочного увольнения с военной службы до окончания военного положения законодательство Украины не предусматривает.
В то же время, отмечает Сергей Ланкин, остается нерешенным вопрос увольнения с военной службы защитников Украины, находившихся в плену, хотя такое право закреплено даже в Женевских конвенциях.
Соответствующий законопроект №8061 продолжает находиться на рассмотрении Верховной Рады Украины.
Поскольку законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для увольнения с военной службы — все ситуации привязываются к определенным законом основаниям, касающимся семейных обстоятельств, состоянию здоровья, возрасту военнослужащего и другим обстоятельствам, перечисленным в соответствующей статье закона.
Возможности уволиться без наличия этих оснований на сегодняшний день законодательством не предусмотрены, — отмечает Сергей Ланкин.
Возможности уволиться без наличия этих оснований на сегодняшний день законодательством не предусмотрены, — отмечает Сергей Ланкин.
По словам юриста, согласно пункту 233 Положения о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, должны подать рапорты и документы, подтверждающие основания для увольнения.
Увольнение военнослужащего производится по приказу командира воинской части.
Сергей Ланкин объясняет, что для увольнения со службы военнослужащий должен подать рапорт о желании уволиться.
Также к рапорту нужно добавить документы, подтверждающие основания для увольнения с военной службы.
Перечень документов зависит от основания увольнения, и может включать:
Поскольку на сегодняшний день нет определенного законодательством перечня документов, который дает возможность уволиться с военной службы, то Сергей Ланкин рекомендует перед началом сбора документов обратиться за консультацией к юристу, чтобы облегчить процесс сбора всех нужных бумаг.
Юрист добавляет, важно понимать, что часто командиры воинских частей понимают закон и перечень необходимых документов по-своему, от чего может потребоваться повторно подать рапорт, когда соберешь дополнительные документы. Или можно обратиться в административный суд для увольнения с военной службы в судебном порядке.
По словам юриста, чаще всего уже на этапе подачи рапорта военнослужащий сталкивается с проблемами. Ведь такой рапорт может быть проигнорирован или в увольнении может быть отказано даже если военнослужащий предоставит все необходимые документы, подтверждающие законные основания для этой процедуры.
Нередко такие ситуации обусловлены конфликтом с командованием воинской части.
Нередко такие ситуации обусловлены конфликтом с командованием воинской части.
Сергей Ланкин добавляет, что практика двух лет полномасштабной войны показала: эффективным методом обжалования неправомерного отказа в увольнении с военной службы является подача искового заявления в административный суд с требованием обязать воинскую часть рассмотреть рапорт по существу и уволить военнослужащего.
Интересно, что в некоторых случаях воинские части соглашаются уволить военнослужащего до вынесения решения суда только по факту подачи иска в суд.
Интересно, что в некоторых случаях воинские части соглашаются уволить военнослужащего до вынесения решения суда только по факту подачи иска в суд.
Таким образом, когда вопрос увольнения со службы выходит за пределы воинской части, чаще всего решение принимается в пользу военнослужащего.
Как объясняет юрист, во время увольнения с военной службы защитник должен пройти полный расчет денежного обеспечения, а также неполученной денежной компенсации, которая может содержать:
До проведения всех необходимых расчетов военнослужащий без его согласия не может быть исключен из личного состава воинской части.
До проведения всех необходимых расчетов военнослужащий без его согласия не может быть исключен из личного состава воинской части.
Также после освобождения от военной службы военнослужащий может получить статус участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны. Может претендовать на военное и одноразовое денежное пособие в связи с установлением инвалидности или потери трудоспособности.
Среди перечня льгот для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны:
Полный перечень льгот представлен в статьях 12 и 13 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.
К сожалению, боевой опыт оставляет после себя ужасный привкус и неизлечимые травмы. Поэтому украинские военнослужащие имеют право оформить льготы. Читай, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий.
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