Билет в гражданскую жизнь: юрист объяснил, кого могут демобилизовать или уволить из армии во время войны

Усталость — от пережитой боли, неожиданных потерь, увиденных наяву ночных ужасов. На самом деле это лишь небольшой перечень причин, почему военнослужащие могут иметь желание уволиться из армии или демобилизоваться.

Еще в начале полномасштабной войны украинская армия увеличилась по меньшей мере до миллиона человек. В те февральские дни люди стремились защитить как своих родных, так и свободу всей страны.

Но за два года военные, которые находятся на передовой уже почти два года, устали, претерпели немало жизненных изменений, кто-то из них потерял не только собратьев, но и родных.

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Поэтому с каждым днем войны вопрос увольнения из армии и демобилизации приобретает все большую актуальность. Поэтому Вікна пообщались с юристом частного адвокатского объединения Сергеем Ланкиным о непростом процессе демобилизации и вместе нашли ответы на вопросы:

кого могут демобилизовать из армии;

какие документы и доказательства необходимы для подачи заявления на демобилизацию/увольнение из войска;

какие права и льготы предоставляются демобилизованным лицам;

как можно оспорить решение об отказе в демобилизации.

В чем разница между увольнением из армии и демобилизацией

Прежде всего, важно разобраться, в чем разница между понятиями демобилизация и увольнение из армии. Сергей Ланкин объясняет, что законодательство Украины оперирует двумя понятиями:

Увольнение с военной службы — это увольнение военнослужащего при наличии оснований предусмотренных статьей 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

В связи с тем, что в Украине продолжается военное положение — исключительные основания для увольнения с военной службы перечислены в части четвертой настоящей статьи.

В свою очередь под демобилизацией понимается подписание президентом Украины соответствующего указа, который определяет, когда истекает срок военной службы граждан Украины, которые были призваны в связи с мобилизацией.

Следовательно, юрист дает вывод, что такие понятия не полностью тождественны, хотя и употребляются людьми как синонимы.

Кого могут демобилизовать из армии

Сергей Ланкин отмечает, что исчерпывающий перечень оснований для тех, кого могут демобилизовать из армии или дать уволиться с военной службы, приведен в статье 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, в частности, во время военного положения.

Основанием для увольнения со службы может быть:

Достижение предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава и 65 лет для высшего офицерского состава).

Состояние здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

В связи с семейными обстоятельствами, в частности:

воспитанием ребенка с инвалидностью;

воспитанием трех и более детей младше 18 лет;

необходимостью постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком или своими родителями (родителями жены, мужа);

при наличии жены, мужа или одного из родителей (родителей жены, мужа) с инвалидностью.

Исчерпывающий перечень оснований приведен в соответствующей статье закона, но как показывает практика, именно по указанным основаниям чаще всего обращаются защитники, когда желают уволиться с военной службы.

Юрист добавляет, что недавно принятием законопроекта №8009 также было разрешено увольняться с военной службы защитникам и защитницам, у которых погиб или пропал без вести во время полномасштабного вторжения один из родственников: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

До оглашения Указа президента Украины о демобилизации, других оснований для досрочного увольнения с военной службы до окончания военного положения законодательство Украины не предусматривает.

В то же время, отмечает Сергей Ланкин, остается нерешенным вопрос увольнения с военной службы защитников Украины, находившихся в плену, хотя такое право закреплено даже в Женевских конвенциях.

Соответствующий законопроект №8061 продолжает находиться на рассмотрении Верховной Рады Украины.

Есть ли исключения для демобилизации в случае экстренных ситуаций или необходимости

Поскольку законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для увольнения с военной службы — все ситуации привязываются к определенным законом основаниям, касающимся семейных обстоятельств, состоянию здоровья, возрасту военнослужащего и другим обстоятельствам, перечисленным в соответствующей статье закона.

Возможности уволиться без наличия этих оснований на сегодняшний день законодательством не предусмотрены, — отмечает Сергей Ланкин.

Какие процедуры нужно выполнить для демобилизации

По словам юриста, согласно пункту 233 Положения о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, должны подать рапорты и документы, подтверждающие основания для увольнения.

Увольнение военнослужащего производится по приказу командира воинской части.

Какие документы и доказательства необходимы для подачи заявления на демобилизацию/увольнение из войска

Сергей Ланкин объясняет, что для увольнения со службы военнослужащий должен подать рапорт о желании уволиться.

Рапорт должен содержать следующую информацию:

основание увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

ТЦК и СП, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Также к рапорту нужно добавить документы, подтверждающие основания для увольнения с военной службы.

Перечень документов зависит от основания увольнения, и может включать:

В случае увольнения в связи с семейными обстоятельствами — документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.) и документы о состоянии здоровья родственника военнослужащего (справка МСЭК и пенсионное удостоверение в связи с инвалидностью, справка ребенка с инвалидностью). В случае увольнения по состоянию здоровья — копия вывода ВЛК о непригодности к военной службе. В случае увольнения в связи с гибелью или пропажи без вести родственника-военнослужащего во время полномасштабного вторжения — копия извещения из ТЦК, выписки из Единого реестра досудебных расследований от правоохранительных органов и документов, которые могут подтвердить родство военнослужащего и родственника.

Поскольку на сегодняшний день нет определенного законодательством перечня документов, который дает возможность уволиться с военной службы, то Сергей Ланкин рекомендует перед началом сбора документов обратиться за консультацией к юристу, чтобы облегчить процесс сбора всех нужных бумаг.

Юрист добавляет, важно понимать, что часто командиры воинских частей понимают закон и перечень необходимых документов по-своему, от чего может потребоваться повторно подать рапорт, когда соберешь дополнительные документы. Или можно обратиться в административный суд для увольнения с военной службы в судебном порядке.

Как можно обжаловать решение об отказе в демобилизации

По словам юриста, чаще всего уже на этапе подачи рапорта военнослужащий сталкивается с проблемами. Ведь такой рапорт может быть проигнорирован или в увольнении может быть отказано даже если военнослужащий предоставит все необходимые документы, подтверждающие законные основания для этой процедуры.

Нередко такие ситуации обусловлены конфликтом с командованием воинской части.

Сергей Ланкин добавляет, что практика двух лет полномасштабной войны показала: эффективным методом обжалования неправомерного отказа в увольнении с военной службы является подача искового заявления в административный суд с требованием обязать воинскую часть рассмотреть рапорт по существу и уволить военнослужащего.

Интересно, что в некоторых случаях воинские части соглашаются уволить военнослужащего до вынесения решения суда только по факту подачи иска в суд.

Таким образом, когда вопрос увольнения со службы выходит за пределы воинской части, чаще всего решение принимается в пользу военнослужащего.

Какие права и льготы предоставляются лицам, прошедшим демобилизацию

Как объясняет юрист, во время увольнения с военной службы защитник должен пройти полный расчет денежного обеспечения, а также неполученной денежной компенсации, которая может содержать:

денежное обеспечение;

денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество;

единоразовая денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный ежегодный и дополнительные отпуска;

денежное пособие на оздоровление;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

До проведения всех необходимых расчетов военнослужащий без его согласия не может быть исключен из личного состава воинской части.

Также после освобождения от военной службы военнослужащий может получить статус участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны. Может претендовать на военное и одноразовое денежное пособие в связи с установлением инвалидности или потери трудоспособности.

Среди перечня льгот для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны:

Скидки за использование коммунальных услуг. Бесплатный проезд. Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация. Безвозмездное получение лекарств. Ежегодная разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины ко Дню Независимости Украины. Безвозмездное высшее образование для ветерана и его детей (только для УБД — участников боевых действий).

Полный перечень льгот представлен в статьях 12 и 13 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

К сожалению, боевой опыт оставляет после себя ужасный привкус и неизлечимые травмы. Поэтому украинские военнослужащие имеют право оформить льготы. Читай, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий.

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