Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести — что известно

Тысячи украинцев лишились родных на войне. Они погибли или пропали без вести, защищая нашу страну.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении от военной службы мобилизованных и контрактников, у которых близкие родственники погибли на войне или пропали без вести.

Законопроект №8009: что это такое

Еще 3 мая 2023 года Верховная Рада дала разрешение на освобождение от военной службы мобилизованных и контрактников, у которых близкие родственники погибли на войне или пропали без вести.

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В карточке законопроекта обновился статус: возвращен с подписью президента Украины.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Законом установлены основания для освобождения от военной службы во время военного положения военных, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной полнородный, неполнородный брат или сестра) погибли или пропали без вести во время совершения мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Ранее президент Украины также подписал закон №9342 о доплатах и увеличении отпусков для военнослужащих. Что изменится для военных, читай по ссылке.

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