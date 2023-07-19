Война в Украине

Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести — что известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 июля 2023, 11:00
Зеленський підписав закон про звільнення зі служби військових, чиї рідні загинули під час воєнного стану
Фото: Facebook

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