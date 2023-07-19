Війна в Україні

Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти — що відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Липня 2023, 11:00
Зеленський підписав закон про звільнення зі служби військових, чиї рідні загинули під час воєнного стану
Фото: Facebook

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