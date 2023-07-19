Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти — що відомо

Тисячі українців втратили рідних на війні. Вони загинули або зникли безвісти, захищаючи нашу країну.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи пропали безвісти.

Законопроект №8009: про що він

Ще 3 травня 2023 року Верховна Рада дала дозвіл на звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні чи пропали безвісти.

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У картці законопроекту оновився статус: повернуто з підписом президента України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законом встановлено підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військових, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний повнорідний, неповнорідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Раніше президент України також підписав закон №9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців. Що зміниться для військових, читай за посиланням.

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