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Закон №9342 підписано: що зміниться для військових — відпустки, виплати та інші аспекти

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 30 Червня 2023, 13:57
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