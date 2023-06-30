Закон №9342 підписано: що зміниться для військових — відпустки, виплати та інші аспекти

Сьогодні, 30 червня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців, який раніше був ухвалений Верховною Радою України. Читай детальніше, що передбачає закон №9342 в нашому матеріалі.
Відповідно до закону №9342, зміни будуть такі:
Законодавчо закріплена виплата військовим щомісячна додаткова грошова винагорода на час дії воєнного стану. Сума винагороди:
Також у законі йдеться про відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Усім військовослужбовцям щорічну відпустку збільшили з 10 до 30 днів. Також є відпустка 10 днів за сімейними обставинами.
Курсанти під час воєнного стану матимуть канікулярну зимову відпустку (10 днів) та літню (20 днів). Раніше під час дії воєнного стану відпусток для курсантів не було передбачено. В мирний час вони матимуть зимову відпустку 15 днів, літню — 30 днів.
Для військових строкової служби тепер є відпустка в 30 днів. У мирний час вона становила 10 днів, під час воєнного стану не надавалася.
У законі також визначено недопущення до участі в бойових діях мобілізованих війскових, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду.
Мінімальний термін проходження військової підготовки — 1 місяць.
Мінімальний термін проходження військової підготовки — 1 місяць.
Також закон передбачає вдосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування, звільнення після тяжкого поранення, оформленням відповідних документів (що є реформою ВЛК).
Ось ще кілька важливих пунктів закону №9342:
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Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада