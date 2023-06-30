Закон №9342 підписано: що зміниться для військових — відпустки, виплати та інші аспекти

Сьогодні, 30 червня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців, який раніше був ухвалений Верховною Радою України. Читай детальніше, що передбачає закон №9342 в нашому матеріалі.

Закон 9342 підписаний президентом: текст закону та які зміни чекають на військових

Відповідно до закону №9342, зміни будуть такі:

Законодавчо закріплена виплата військовим щомісячна додаткова грошова винагорода на час дії воєнного стану. Сума винагороди:

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30-100 тис. грн для військових на бойових завданнях;

для військових на бойових завданнях; 20 100 грн — пораненим військовим, зарахованим у розпорядження відповідного командира;

— пораненим військовим, зарахованим у розпорядження відповідного командира; 6 тис. грн — військовим строкової служби;

— військовим строкової служби; 2 350 грн — курсантам;

— курсантам; 15-30 тис. грн — інструкторам у військових частинах.

Також у законі йдеться про відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Усім військовослужбовцям щорічну відпустку збільшили з 10 до 30 днів. Також є відпустка 10 днів за сімейними обставинами.

Курсанти під час воєнного стану матимуть канікулярну зимову відпустку (10 днів) та літню (20 днів). Раніше під час дії воєнного стану відпусток для курсантів не було передбачено. В мирний час вони матимуть зимову відпустку 15 днів, літню — 30 днів.

Для військових строкової служби тепер є відпустка в 30 днів. У мирний час вона становила 10 днів, під час воєнного стану не надавалася.

У законі також визначено недопущення до участі в бойових діях мобілізованих війскових, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду.

Мінімальний термін проходження військової підготовки — 1 місяць.

Також закон передбачає вдосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування, звільнення після тяжкого поранення, оформленням відповідних документів (що є реформою ВЛК).

Ось ще кілька важливих пунктів закону №9342:

Запровадження порядку підтвердження участі в виконанні бойових завдань бійців ТрО чи інших осіб, які внаслідок цього загинули.

Можливість військовослужбовцям строкової служби перейти в статус мобілізованих (за власним бажанням).

Унормування питання відомчої реєстрації спецтранспорту Управління державної охорони та Національної поліції України.

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів — два місяці будуть виплачуватися кошти за останньою займаною посадою. З початку третього місяця і до закінчення розпорядження — додаткова виплата становитиме 20100 грн.

Померлим унаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн .

. Тяжко пораненим під час лікування, полоненим та зниклим безвісти виплачуватимуть щомісячну додаткову винагороду у 100 тис. грн .

. Безперервна відпустка на лікування становить не більш як 4 місяці.

Скорочено перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Відтепер від мобілізації звільняються особи, які мають дружину (чоловіка), батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю 1 або 2 групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб,

зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

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