Лише для військових? В Україні дозволили використовувати авто з правим кермом

Сьогодні, 28 червня, Верховна Рада України ухвалила правки до закону Про дорожній рух на основі законопроекту №9238, що дозволяє військовим на період воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим кермом. Читай детальніше, що відомо про авто з правим кермом для військових.

В Україні дозволили авто з правим кермом для військових: що відомо

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що “за” проголосували 279 депутатів. Цей законопроект вносить зміни до законодавства України, адже кермування транспортними засобами з правим кермом дозволяється військовим на час дії воєнного стану, а також протягом 90 днів після його скасування.

Зміни були потрібні через те, що велика кількість автомобілів, які можуть купуватися волонтерами та військовими на фронт з-за кордону, мають праве кермо. Через це їх раніше не можна було використовувати в Україні.

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У пояснювальній записці вказано, що є нагальна потреба у мобільних транспортних засобах. Крім цього, існує критична потреба в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також тих, що мають високу прохідність та хорошу маневровість.

— Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на правосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма.

Таким чином внесли зміни до статті 29 Закону України Про дорожній рух.

Після ухвалення законопроекту спроститься процес пошуку та закупівлі позашляховиків та інших машин для військових ЗСУ.

Раніше ми розповідали, зі скількох років можна отримати права в Україні.

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