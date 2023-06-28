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Лише для військових? В Україні дозволили використовувати авто з правим кермом

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 28 Червня 2023, 21:00
В Україні дозволили авто з правим кермом для військових: що відомо
Фото: Pexels

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