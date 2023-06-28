Только для военных? В Украине разрешили использовать авто с правым рулем

Сегодня, 28 июня, Верховная Рада Украины приняла поправки в закон О дорожном движении на основе законопроекта №9238, позволяющем военным на период военного положения использовать транспортные средства с правым рулем. Читай подробнее, что известно про автомобили с правым рулем для военных.

В Украине разрешили авто с правым рулем для военных: что известно

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что “за” проголосовали 279 депутатов. Этот законопроект вносит изменения в законодательство Украины, ведь управление транспортными средствами с правым рулем разрешается военным на время действия военного положения, а также в течение 90 дней после его отмены.

Изменения нужны были из-за того, что большое количество автомобилей, которые могут закупаться волонтерами и военными на фронт из-за границы, имеют правый руль. Их раньше нельзя было использовать в Украине.

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В объяснительной записке указано, что есть неотложная потребность в мобильных транспортных средствах. Кроме этого, существует критическая потребность в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также тех, что обладают высокой проходимостью и хорошей маневренностью.

— Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и всевозможные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая правостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля.

Таким образом, внесли изменения в статью 29 Закона Украины О дорожном движении.

После принятия законопроекта упростится процесс поиска и закупки внедорожников и других машин для военных ВСУ.

Раньше мы рассказывали, со скольки лет можно получить права в Украине.

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