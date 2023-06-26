Платные дороги для пяти областей Украины — что это такое, зачем нужны и в каких странах еще практикуют

В Украине могут появиться платные дороги. Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на главу Госагентства восстановления Мустафу Найема, который заявил об этом на круглом столе Транспорт, логистика и инфраструктура.

По словам Найема, первые платные дороги планируют сделать в пяти областях Украины, в частности:

Днепропетровской,

Киевской,

Львовской,

Одесской,

Полтавской.

Общая стоимость этого проекта может составить 6,5 млрд долларов по оценкам Найема.

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Сейчас готовят технико-экономическое обоснование для указанных областей за счет бюджетных средств, пояснил председатель Госагентства восстановления.

Он также добавил, что это один из самых перспективных проектов в Украине.

Мы начали работу над этим проектом еще до полномасштабного вторжения. Законопроект, который предоставляет нам возможность реализовать это, уже зарегистрирован, — сказал Найем.

Он также отметил, что реализацию проекта планируют начать сразу после того, как удастся найти партнеров, причем европейские компании уже проявили интерес.

Механизм работы платных дорог

Платные дороги — это дороги, пользование которыми требует уплаты определенной суммы денег. Как отмечает 24 канал, система платных дорог может быть разной и зависит от страны и конкретной инфраструктуры.

Например, в одних странах оплата может быть осуществлена наличными или кредитной картой на пунктах оплаты, расположенных при въезде или выезде с платной дороги.

В других странах требуется приобретение виньетки — специальной наклейки, которую приклеивают на лобовое стекло сразу же после пересечения границы, если ты планируешь свой путь по платной дороге.

Цена зависит от типа транспортного средства и срока пребывания на территории данной страны. Стоит отметить, что электронная виньетка становится все более популярной.

Платные дороги и бесплатные: разница

В Европе платные дороги отличаются от бесплатных качеством дорожного покрытия и дорожным движением в целом. На этих автострадах отсутствуют светофоры, левые повороты, а между шоссе устанавливается защитный барьер. Это обеспечивает более быстрое движение, по сравнению с обычными дорогами.

Также заметим, что платными дорогами пользоваться необязательно. Для всех существуют бесплатные альтернативы, но скорость движения на них значительно ниже.

Обычно платные маршруты обозначены специальными знаками. На них указывается номер шоссе и информация о том, что это платная дорога. Это обозначено словом на местном языке или английском TOLL.

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В каких странах есть платные дороги

Практика частных дорог применяется в немалом количестве современных стран. Говоря о европейских государствах, можно выделить Англию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Македонию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Сербию, Францию, Хорватию, Швецию.

Также, платные дороги распространены в Китае, Японии, США, Канаде, Турции, Малайзии, Израиле, Индии, Северной Македонии и Филиппинах.

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