Платні дороги для п’яти областей України — що це таке, навіщо треба та в яких країнах ще таке є

В Україні можуть з’явитися платні дороги. Про це повідомляє Iнтерфакс-Україна, посилаючись на голову Держагентства відновлення Мустафу Найєма, який заявив про це на круглому столі Транспорт, логістика та інфраструктура.

За словами Найєма, перші платні дороги планують зробити у п’яти областях України, зокрема:

Дніпропетровській,

Київській,

Львівській,

Одеській,

Полтавській.

Загальна вартість цього проекту може становити 6,5 млрд доларів, за оцінками Найєма.

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Нині готують техніко-економічне обґрунтування для зазначених областей коштом бюджетних коштів, пояснив голова Держагентства відновлення.

Він також додав, що це — один з найперспективніших проектів в Україні.

Ми почали роботу над цим проектом ще до повномасштабного вторгнення. Законопроект, який надає нам можливість реалізувати це, вже зареєстровано, — сказав Найєм.

Він також зазначив, що реалізацію проекту планують розпочати відразу після знаходження партнерів, причому європейські компанії вже проявили інтерес.

Платні дороги: як це працює

Платні дороги — це дороги, користування якими вимагає сплати певної суми грошей. Як зазначає 24 канал, система платних доріг може бути різною і залежить від країни та конкретної інфраструктури.

Наприклад, в одних країнах може бути здійснена готівкою або кредитною карткою на пунктах оплати, розташованих при в’їзді або виїзді з платної дороги.

В інших країнах вимагається придбання віньєтки — спеціальної наліпки, яку приклеюють на лобове скло відразу після перетину кордону, якщо ти плануєш свій шлях платною дорогою.

Ціна залежить від типу транспортного засобу і терміну перебування на території країни. Варто зазначити, що електронна віньєтка стає все більш популярною.

Платні дороги та безкоштовні: різниця

В Європі платні дороги відрізняються від безкоштовних якістю дорожного покриття та дорожнім рухом в цілому. На цих автострадах відсутні світлофори, ліві повороти, а між шосе встановлюється захисний бар’єр. Це забезпечує швидший рух, порівняно зі звичайними дорогами.

Також зауважимо, що платними дорогами користуватися необов’язково. Для всіх них існують безкоштовні альтернативи, але швидкість руху на них значно нижча.

Зазвичай платні маршрути позначені спеціальними знаками. На них вказується номер шосе та інформація про те, що це платна дорога. Це позначено словом місцевою мовою або англійською TOLL.

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В яких країнах є платні дороги

Практика приватних доріг застосовується у чималій кількості сучасних країн. Говорячи про європейські держави, можна виокремити Англію, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Македонію, Нідерланди, Норвегію, Польщу, Португалію, Сербію, Францію, Хорватію, Швецію.

Також, платні дороги поширені у Китаї, Японії, США, Канаді, Туреччині, Малайзії, Ізраїлі, Індії, Північній Македонії та Філіппінах.

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