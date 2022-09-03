Дорога додому: що потрібно знати про ввезення особистих речей на територію України

Восени багато українських родин повертаються додому у зв’язку з навчанням чи роботою. На початку війни люди виїжджали переважно тільки з найнеобхіднішим, та за півроку перебування за кордоном встигли докупити одяг та інші потрібні речі.

Тож Державна митна служба нагадала правила ввезення особистих речей на територію України.

Ввезення особистих речей в Україну

Особисті речі громадян України не підлягають оподаткуванню та звільняються від проведення заходів офіційного контролю.

Крім цього, особисті речі не потрібно письмово декларувати. Хоча за бажанням це можна зробити. Та якщо посадова особа митниці вимагає письмової декларації, то її обов’язково необхідно подати.

Що належить до особистих речей:

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби, 0,5 л туалетної води та/або 100 г парфумів;

особистий одяг, білизна, взуття;

особисті прикраси, зокрема з дорогоцінних металів та каміння;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

переносні музичні інструменти (2 шт.);

мобільні телефони (2 шт.);

комп’ютери та приладдя до них (2 шт.);

індивідуальні вироби медичного призначення, зокрема лікарські засоби.

Повний перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, можна прочитати у статті 370 Митного кодексу України.

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Крім цього, люди можуть ввозити дитячі коляски, колісні крісла та спортивне спорядження з розрахунку на використання однією особою або у кількості не більше однієї штуки.

Якщо ти перевозиш придбані за кордоном подарунки та сувеніри, то їх можна не оподатковувати, якщо:

їхня загальна вага не перевищує 50 кг;

їхня загальна фактурна вартість не перевищує 500 євро.

А якщо ти хочеш надіслати речі до ЄС, то читай, як відправити посилку в Польщу.

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