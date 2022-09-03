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Дорога додому: що потрібно знати про ввезення особистих речей на територію України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 20:00
Правила ввезення особистих речей в Україну - що потрібно знати
Фото: Facebook

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