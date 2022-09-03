Дорога домой: что нужно знать о ввозе личных вещей на территорию Украины

Осенью многие украинские семьи возвращаются домой в связи с учебой или работой. В начале войны люди выезжали преимущественно только с самым необходимым, но за полгода пребывания за границей успели докупить одежду и другие нужные вещи.

Поэтому Государственная таможенная служба напомнила правила ввоза личных вещей на территорию Украины.

Ввоз личных вещей в Украину

Личные вещи граждан Украины не подлежат налогообложению и освобождаются от проведения мер официального контроля.

Кроме того, личные вещи не нужно письменно декларировать. Хотя по желанию это можно сделать. Но если должностное лицо таможни требует письменной декларации, то ее обязательно необходимо подать.

Что относится к личным вещам:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства, 0,5 л туалетной воды и/или 100 г духов;

личная одежда, белье, обувь;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней;

индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

переносные музыкальные инструменты (2 шт.);

мобильные телефоны (2 шт.);

компьютеры и принадлежности к ним (2 шт.);

индивидуальные изделия медицинского назначения, в том числе лекарственные средства.

Полный список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, можно прочитать в статье 370 Таможенного кодекса Украины.

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Кроме того, люди могут ввозить детские коляски, колесные кресла и спортивное снаряжение в расчете на использование одним лицом или в количестве не более одной штуки.

Если ты перевозишь приобретенные за границей подарки и сувениры, то их можно не облагать налогом, если:

их общий вес не превышает 50 кг;

их общая фактурная стоимость не превышает 500 евро.

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