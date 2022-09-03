Дорога домой: что нужно знать о ввозе личных вещей на территорию Украины

Осенью многие украинские семьи возвращаются домой в связи с учебой или работой. В начале войны люди выезжали преимущественно только с самым необходимым, но за полгода пребывания за границей успели докупить одежду и другие нужные вещи.
Поэтому Государственная таможенная служба напомнила правила ввоза личных вещей на территорию Украины.
Личные вещи граждан Украины не подлежат налогообложению и освобождаются от проведения мер официального контроля.
Кроме того, личные вещи не нужно письменно декларировать. Хотя по желанию это можно сделать. Но если должностное лицо таможни требует письменной декларации, то ее обязательно необходимо подать.
Что относится к личным вещам:
Полный список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, можно прочитать в статье 370 Таможенного кодекса Украины.
Фото: Unsplash
Кроме того, люди могут ввозить детские коляски, колесные кресла и спортивное снаряжение в расчете на использование одним лицом или в количестве не более одной штуки.
Если ты перевозишь приобретенные за границей подарки и сувениры, то их можно не облагать налогом, если:
А если ты хочешь послать вещи в ЕС, то читай, как отправить посылку в Польшу.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!