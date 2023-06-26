Як безоплатно отримати землю в Україні 2023: інструкція на час воєнного стану

Кожен громадянин України, який досяг 18-річчя, може отримати земельну ділянку абсолютно безоплатно. Це передбачено ст.121 Земельного кодексу України.

У мирний час, щоб приватизувати землю, кожен міг обрати вільну ділянку на Публічній кадастровій карті України й пройти низку бюрократичних процедур, після чого успішно отримати свою частку.

Навіть тоді бюрократична складова виявилася складною для багатьох українців. А як процедура приватизації змінилася під час воєнного часу і чи можливо приватизувати землю зараз, розповіли у Міністерстві юстиції України.

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Вищезгаданою статтею Земельного кодексу України визначено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких максимальних розмірах:

2,0 га — для ведення особистого селянського господарства;

0,12 га — для ведення садівництва;

0,25 га у селах, 0,15 га в селищах, 0,10 га в містах — для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

0,10 га — для індивідуального дачного будівництва,

0,01 га — для будівництва індивідуальних гаражів.

Приватизація та воєнний стан: чи можна здійснити процедуру?

Проте воєнний час накладає на закони певні обмеження. Це ж стосується і Земельного кодексу.

Під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою передачі та розроблення документації — заборонено.

Усе, що можна зробити сьогодні, обрати вільну ділянку. Подальше оформлення права власності стане можливим лише по закінченню воєнного стану.

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Як обрати земельну ділянку під час воєнного стану?

До повномасштабного вторгнення вільну ділянку можна було знайти на сайті Публічної кадастрової карти України. Але на час дії воєнного стану сайт тимчасово призупинив свою роботу, тож обрати землю стало складніше.

Так, у 2023 році для цього треба подати запит про надання публічної інформації до відповідних органів:

державної влади; місцевого самоврядування чи Державного агентства земельних ресурсів України.

Як отримати землю після війни: покрокова інструкція

Отож, обирати свою ділянку землі можна вже зараз, а от процедуру приватизації вдасться завершити лише після скасування воєнного стану та заборони на приватизацію. В Міністерстві юстиції дали покрокову інструкцію, що для цього треба буде зробити:

Якщо ти ще не обрав (-ла) ділянку для своїх потреб, яку хочеш приватизувати, то по закінченню дії воєнного стану зможеш знайти її на Публічній кадастровій карті.

Після цього подай заяву про передачу у власність земельної ділянки до відповідного органу клопотання. У заяві слід вказати цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання не забудь додати графічні матеріали, на яких має бути зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Протягом місяця твоє клопотання розглядає відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Після чого він або дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або надає мотивовану відмову.

У разі відмови звернись із запитом про надання публічної інформації щодо цієї конкретної земельної ділянки. Можливо, вона вже перебуває на стадії реєстрації іншою особою, тож варто розпочати таку ж процедуру щодо іншої земельної ділянки.

Після отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою звернися до землевпорядників, які займаються виготовленням проектів.

Вже протягом двох тижнів після того, як відповідний орган отримає розроблений проект землеустрою, буде прийняте рішення про його затвердження та надання ділянки у власність.

Кінцевий етап — реєстрація земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Є ще один спосіб отримати землю чи інше майно безоплатно — отримати його у подарунок. А які документи треба, щоб оформити дарчу і скільки це коштує у 2023 році, зайдеш у матеріалі.

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