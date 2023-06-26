Як безоплатно отримати землю в Україні 2023: інструкція на час воєнного стану

Кожен громадянин України, який досяг 18-річчя, може отримати земельну ділянку абсолютно безоплатно. Це передбачено ст.121 Земельного кодексу України.
У мирний час, щоб приватизувати землю, кожен міг обрати вільну ділянку на Публічній кадастровій карті України й пройти низку бюрократичних процедур, після чого успішно отримати свою частку.
Навіть тоді бюрократична складова виявилася складною для багатьох українців. А як процедура приватизації змінилася під час воєнного часу і чи можливо приватизувати землю зараз, розповіли у Міністерстві юстиції України.
Вищезгаданою статтею Земельного кодексу України визначено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких максимальних розмірах:
Проте воєнний час накладає на закони певні обмеження. Це ж стосується і Земельного кодексу.
Під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою передачі та розроблення документації — заборонено.
Під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою передачі та розроблення документації — заборонено.
Усе, що можна зробити сьогодні, обрати вільну ділянку. Подальше оформлення права власності стане можливим лише по закінченню воєнного стану.
До повномасштабного вторгнення вільну ділянку можна було знайти на сайті Публічної кадастрової карти України. Але на час дії воєнного стану сайт тимчасово призупинив свою роботу, тож обрати землю стало складніше.
Так, у 2023 році для цього треба подати запит про надання публічної інформації до відповідних органів:
Отож, обирати свою ділянку землі можна вже зараз, а от процедуру приватизації вдасться завершити лише після скасування воєнного стану та заборони на приватизацію. В Міністерстві юстиції дали покрокову інструкцію, що для цього треба буде зробити:
До клопотання не забудь додати графічні матеріали, на яких має бути зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.
У разі відмови звернись із запитом про надання публічної інформації щодо цієї конкретної земельної ділянки. Можливо, вона вже перебуває на стадії реєстрації іншою особою, тож варто розпочати таку ж процедуру щодо іншої земельної ділянки.
Є ще один спосіб отримати землю чи інше майно безоплатно — отримати його у подарунок. А які документи треба, щоб оформити дарчу і скільки це коштує у 2023 році, зайдеш у матеріалі.
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