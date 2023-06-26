Экономия

Как бесплатно получить землю в Украине 2023: инструкция на время военного положения

Вероника Кононенко, редактор сайта 26 июня 2023, 13:00
Як отримати землю в Україні
Фото: Pexels

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