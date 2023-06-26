Как бесплатно получить землю в Украине 2023: инструкция на время военного положения

Каждый гражданин Украины, достигший 18-летия, может получить земельный участок абсолютно бесплатно. Это предусмотрено ст.121 Земельного кодекса Украины.

В мирное время, чтобы приватизировать землю, каждый мог выбрать свободный участок на Публичной кадастровой карте Украины и пройти ряд бюрократических процедур, после чего успешно получить свою долю.

Даже тогда бюрократическая составляющая оказалась сложной для многих украинцев. А как процедура приватизации изменилась во время военного времени и возможно ли приватизировать землю сейчас, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Сейчас также смотрят

Сколько земли можно приватизировать?

Вышеупомянутой статьей Земельного кодекса Украины определено, что граждане Украины имеют право на бесплатную передачу земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в таких максимальных размерах:

2,0 га — для ведения личного сельского хозяйства;

0,12 га — для ведения садоводства;

0,25 га в селах, 0,15 га в поселках, 0,10 га в городах — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений;

0,10 га — для индивидуального дачного строительства;

0,01 га — для строительства индивидуальных гаражей.

Приватизация и военное положение: можно ли выполнить процедуру?

Однако военное время накладывает на законы определенные ограничения. Это касается и Земельного кодекса.

Во время действия военного положения бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью передачи и разработки документации — запрещены.

Все, что можно сделать сегодня — выбрать свободный участок. Дальнейшее оформление права собственности станет возможным только по окончании военного положения.

Читать по теме 55 тысяч гривен за гектар! Как изменился рынок земли в Украине за время войны Смотри об изменениях на рынке земли в Украине.

Как выбрать земельный участок во время военного положения?

До полномасштабного вторжения свободный участок можно найти на сайте Публичной кадастровой карты Украины. Но на время действия военного положения сайт приостановил свою работу, так что выбрать землю стало сложнее.

Так, в 2023 году для этого нужно подать запрос о предоставлении публичной информации в соответствующие органы:

государственной власти; местного самоуправления или государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Как получить землю после войны: пошаговая инструкция

Итак, выбирать свой участок земли можно уже сейчас, а вот процедуру приватизации удастся завершить только после отмены военного положения и запрета на приватизацию. В Министерстве юстиции дали пошаговую инструкцию, что для этого предстоит сделать:

Если ты еще не выбрал(-а) участок для своих нужд, который хочешь приватизировать, то по окончании действия военного положения сможешь найти его на Публичной кадастровой карте.

После этого подай заявление о передаче в собственность земельного участка в соответствующий орган ходатайства. В заявлении следует указать целевое назначение земельного участка и его ориентированные размеры.

К ходатайству не забудь добавить графические материалы, на которых должно быть указано желаемое месторасположение земельного участка.

В течение месяца твое ходатайство рассматривает соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления. После он либо дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, либо предоставляет мотивированный отказ.

В случае отказа обратись с запросом о предоставлении публичной информации относительно конкретного земельного участка. Возможно, она уже находится на стадии регистрации другим лицом, поэтому следует начать такую же процедуру с другим земельным участком.

После получения разрешения на разработку проекта землеустройства обратись к землеустроителям, занимающимся изготовлением проектов.

Уже в течение двух недель после того, как соответствующий орган получит разработанный проект землеустройства, он примет решение о его утверждении и предоставлении участка в собственность.

Конечный этап — регистрация земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Есть еще один способ получить землю или другое имущество безвозмездно — получить его в подарок. А какие документы нужны, чтобы оформить дарственную и сколько это стоит в 2023 году, найдешь в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.