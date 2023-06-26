Как бесплатно получить землю в Украине 2023: инструкция на время военного положения

Каждый гражданин Украины, достигший 18-летия, может получить земельный участок абсолютно бесплатно. Это предусмотрено ст.121 Земельного кодекса Украины.
В мирное время, чтобы приватизировать землю, каждый мог выбрать свободный участок на Публичной кадастровой карте Украины и пройти ряд бюрократических процедур, после чего успешно получить свою долю.
Даже тогда бюрократическая составляющая оказалась сложной для многих украинцев. А как процедура приватизации изменилась во время военного времени и возможно ли приватизировать землю сейчас, рассказали в Министерстве юстиции Украины.
Вышеупомянутой статьей Земельного кодекса Украины определено, что граждане Украины имеют право на бесплатную передачу земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в таких максимальных размерах:
Однако военное время накладывает на законы определенные ограничения. Это касается и Земельного кодекса.
Во время действия военного положения бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью передачи и разработки документации — запрещены.
Все, что можно сделать сегодня — выбрать свободный участок. Дальнейшее оформление права собственности станет возможным только по окончании военного положения.
До полномасштабного вторжения свободный участок можно найти на сайте Публичной кадастровой карты Украины. Но на время действия военного положения сайт приостановил свою работу, так что выбрать землю стало сложнее.
Так, в 2023 году для этого нужно подать запрос о предоставлении публичной информации в соответствующие органы:
Итак, выбирать свой участок земли можно уже сейчас, а вот процедуру приватизации удастся завершить только после отмены военного положения и запрета на приватизацию. В Министерстве юстиции дали пошаговую инструкцию, что для этого предстоит сделать:
К ходатайству не забудь добавить графические материалы, на которых должно быть указано желаемое месторасположение земельного участка.
В случае отказа обратись с запросом о предоставлении публичной информации относительно конкретного земельного участка. Возможно, она уже находится на стадии регистрации другим лицом, поэтому следует начать такую же процедуру с другим земельным участком.
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