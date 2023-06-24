55 тысяч гривен за гектар! Как изменился рынок земли в Украине за время войны

С полномасштабной войной на судьбу аграрников пришлось немало — оккупированные, заминированные земли, блокировка экспорта и дорогостоящая логистика. И большие убытки. Но они не опустили руки — уже провели вторую посевную, экспортируют продовольствие альтернативными путями. Не остановило вторжение и рынок земли, запущенный в 2021 году.

Тогда это был большой шаг к мировой практике земельных взаимоотношений, когда владелец может гектары и продать, и обрабатывать. До этого 30 лет продавать сельхоз землю в Украине было запрещено.

Полномасштабная война все затормозила — у аграриев нет лишних денег, чтобы покупать землю, без спроса стоит цена и продажи.

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Работу реестров, соответственно возможность продавать и покупать землю, возобновили в мае прошлого года. Конечно, кроме оккупированных территорий. И постепенно рынок набрал почти позапрошлогодние темпы — если в 2021 году было заключено 61 тысяч сделок, то в 2022 году — более 50 тысяч.

Война кардинально изменила картину — в позапрошлом году больше всего земель покупали в Харьковской, Черниговской, Херсонской областях — это были агролидеры. Теперь это наиболее заминированные территории.

Юг после подрыва Каховской ГЭС вообще может потерять статус аграрного.

Если посмотреть на то, сколько стоит разминирование, в зависимости от региона это может быть на гектар земли и 500, и 1000 долларов.

Если у людей нет ресурса, то они продают ее охотно, и те частные лица, которые инвестируют, выиграют, потому что низкая цена, — рассказывает генеральный директор аграрной компании Алекс Лисситса.

Стоимость сельхоз земли по сравнению с 2021 годом в Украине выше, но это только из-за инфляции. Средняя цена сейчас, по данным Минагрополитики, 55 тысяч гривен за гектар. Чтобы цены выросли существенно, нужен спрос, а он слабый. Самая дорогая земля в Украине сейчас во Львовской области.

Пока идет война, существенных изменений не будет. Развитие рынка и достойная цена на украинскую землю, говорит генеральный директор аграрной компании, возможны после нашей победы и вступления Украины в ЕС, когда придется открыть рынок для европейских инвесторов.

Напомним, ранее мы говорили о том, что сегодня на рынке валют.

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