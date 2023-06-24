Украина

55 тысяч гривен за гектар! Как изменился рынок земли в Украине за время войны

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 24 июня 2023, 14:00

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Американские мстители в Украине! Как работает ЗРК Avenger, уничтожающий российские БПЛА и ракеты
0:03:45
ситуация в Донецкой области
Лесополосы почти не осталось. Бойцы ТрО Днепра о тактике врага на фронте
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