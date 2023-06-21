Что сейчас на рынке валют? Какой курс доллара и евро в банках и обменниках Украины 21 июня

Курс валют зависит от разных факторов, в том числе и от военной ситуации. Сейчас курс доллара в Украине немного стабилизировался, ведь у нас есть помощь международных партнеров. Мы расскажем о курсе валют в обменниках и банках Украины сегодня.

Официальный курс валют в Украине 21 июня 2023

По данным сайта Минфин, 21 июня средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:

покупка — 36,8500 грн;

продажа — 37,3500 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

наличный, продажа — 37,25 грн;

наличные, покупка — 37,15 грн.

Средний курс евро к гривне:

Сейчас также смотрят

покупка — 40,3000 грн;

продажа — 40,9000 грн;

курс НБУ — 39,964 грн;

наличные, продажа — 40,80 грн;

наличный, покупка — 40,63 грн.

Средний курс злотого по отношению к гривне:

покупка — 8,7000 грн;

продажа — 9,1400 грн;

курс НБУ — 8,9891 грн;

наличные, продажа — 9,12 грн;

наличные, покупка — 9,00 грн.

Средний курс английского фунта к гривне:

покупка — 45,2750 грн;

продажа — 47,600 грн;

курс НБУ — 46,6378 грн;

наличный, продажа — 47,50 грн;

наличные, покупка — 46,80 грн.

Можем наблюдать, что курс валют остается относительно стабильным. Нет резких скачков роста или спада, вероятно, такая ситуация будет оставаться на рынке валют в ближайшее время.

Курс доллара в банках Украины

Курс доллара в обменниках

Бывает так, что в обменниках не желают принимать некие купюры. Ранее мы рассказывали, какие доллары не принимают и не обменивают в Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!