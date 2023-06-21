Что сейчас на рынке валют? Какой курс доллара и евро в банках и обменниках Украины 21 июня

Курс валют зависит от разных факторов, в том числе и от военной ситуации. Сейчас курс доллара в Украине немного стабилизировался, ведь у нас есть помощь международных партнеров. Мы расскажем о курсе валют в обменниках и банках Украины сегодня.
По данным сайта Минфин, 21 июня средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:
Средний курс евро к гривне:
Средний курс злотого по отношению к гривне:
Средний курс английского фунта к гривне:
Можем наблюдать, что курс валют остается относительно стабильным. Нет резких скачков роста или спада, вероятно, такая ситуация будет оставаться на рынке валют в ближайшее время.
Бывает так, что в обменниках не желают принимать некие купюры. Ранее мы рассказывали, какие доллары не принимают и не обменивают в Украине.
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